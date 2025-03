Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz ist frisch Single. In einer neuen Folge seines Kaulitz-Podcasts teilt der 35-Jährige offen seine Gedanken zu Liebe, Dates und attraktiven Männern. Seine neueste Schwärmerei ist kein Arzt. Kein Polizist. Sondern SPD-Politiker Lars Klingbeil.

In der aktuellen Folge von „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ plaudert Bill Kaulitz mit Zwillingsbruder Tom über sein Beuteschema. Und kommt dabei ins Schwärmen: „Ich find’ ihn süß. Der hat so süße Knopfaugen.“ Tom ist skeptisch, doch Bill bleibt dabei. „Er hat was vom jungen Til Schweiger in ‘Manta, Manta’-Zeiten. Und er weiß gar nicht, wie sexy er ist. Das finde ich auch hot.“

Fantasien über ein Leben mit Lars Klingbeil

Während die Brüder lachen, malt sich Bill bereits aus, wie es wäre, mit Lars Klingbeil an seiner Seite durchs Leben zu gehen. „Ich würde mit Lars Charity-Projekte machen.“ Tom hingegen prophezeit hitzige Diskussionen in der Beziehung.

Dass die beiden sich nicht völlig fremd sind, verrät Bill Kaulitz auch. Sie haben sich bereits getroffen. „Wir werden uns bestimmt mal wieder auf ein Weinchen im Borchi sehen“, sagt er. Gemeint ist das Promi-Restaurant „Borchardt“ in Berlin.

Klingbeil nimmt es mit Humor

Und wie reagiert der SPD-Chef auf die unverhoffte Liebesbekundung? Mit einem „Augenzwinkern“. In seiner Instagram-Story postet der 47-Jährige einen Ausschnitt des Podcasts. Und setzt ein neugierig schauendes Augen-Emoji dazu. Seit 2019 ist Lars Klingbeil mit Lena-Sophie Müller verheiratet. Aber Bills Flirt scheint ihn zumindest amüsiert zu haben.

Währenddessen genießt Bill sein Single-Leben in vollen Zügen. Nach der Trennung von Model und Ballermann-Sänger Marc Eggers ist er längst wieder auf Dating-Kurs. Neben der aktuellen Tokio-Hotel-Tour quer durch Europa hat er sich bereits einige Verabredungen organisiert. „Ich bin leider ganz unbefriedigt. Und das nervt mich.“