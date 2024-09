Bill Kaulitz offenbart: Er ist vergeben & Partner nennt ihn „Schweinchen“

Bill Kaulitz wählte als Plattform seinen und Tom Kaulitz’ Podcast, „Senf aus Hollywood“, um über seinen aktuellen Beziehungsstatus auszupacken. So teilte der Sänger von Tokio Hotel durch die Blume durch den Zuhörenden mit, dass er nun in festen Händen ist. In diesem Zusammenhang gab er auch preis, wie ihn sein Partner nennen darf.

Was Bill Kaulitz „süß“ findet

In einer neuen Episode des Geschwister-Podcasts lasen Bill und Tom Kaulitz die Fragen ihrer Fans vor und gaben im Anschluss auch gleich Auskunft. So wollte eine Person wissen, wie sie von ihren Partner:innen vorgestellt werden wollten, wenn sie denn nicht verheiratet seien. Tom Kaulitz, der mit Model und TV-Host Heidi Klum liiert ist, verwunderte nicht weiter mit seiner Reaktion. Doch Bill Kaulitz ließ tiefer als sonst blicken. Er bestätigte seine Beziehung, in dem er sagte: „Bei mir finde ich es schon schwer, weil ich ja mit einem Mann zusammen bin.“

Danach ging der 35-Jährige so auf die Fan-Frage ein, in dem er ausführte, dass er als „sein Mann“ präsentiert werden wolle. Obwohl sein Bruder daraufhin wissen wollte, ob das nicht zu früh dafür sei, blieb Bill Kaulitz bei seinem Narrativ und klärte weiter auf: „Ja, aber einfach nur um zu signalisieren, dass man zusammen ist. Es kommt darauf an, wie man’s sagt. Wenn man sagt: ‚Das ist mein Mann, Bill‘. Dann finde ich das irgendwie total süß. Ich bin in einer Phase, wo ich es auch total süß finden würde, wenn er sagt: ‚Das ist mein Schatz‘.“

„Schweinchen“ soll Bill Kaulitz’ aktueller Kosename sein

Tom Kaulitz brachte als Vorschlag noch „Mäuschen“ ins Spiel, was sein Bruder ebenfalls nicht schlecht fand. Von seinem Freund würde er aber anders genannt werden. Er offenbarte: „Schweinchen! […] Das ist natürlich aus dem Zusammenhang gerissen.“ Genauer wurde Bill Kaulitz hier nicht. Auch den Namen seinen Partners nannte er nicht, wobei Fans mutmaßen, dass es sich dabei um das Model Marc Eggers handeln könnte, mit dem der Musiker schon häufiger eng umschlungen und küssend gesichtet wurde.

Eine Info gab Bill Kaulitz noch im Podcast her: „Lebensabschnittsgefährte“ würde ihm als Kosename so gar nicht schmecken. Denn: „Das finde ich eine Beleidigung. Das klingt so nach diesem Abschnitt, aber der ist vielleicht auch bald vorbei. Der könnte auch heute Abend schon vorbei sein.“