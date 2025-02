Filmdebüt für Tokio-Hotel-Star: Bill Kaulitz ergattert Hauptrolle in Slasher-Film

Bill Kaulitz, Sänger von Tokio Hotel, wagt den Schritt ins Filmgeschäft. Der 35-Jährige hat eine Rolle in Marcel Walzs Indie-Horrorfilm „Brute 1986“ ergattert, der von den Slasher-Filmen der 1980er-Jahre inspiriert ist. Das meldet „Deadline“.

In „Brute 1986“ dreht die Glam-Metal-Band Leather Kobra ein Musikvideo in einer verlassenen Westernstadt. Trotz Verbotsschildern. Was die Musiker nicht ahnen: Sie werden heimlich von der unheimlichen Birdy-Familie beobachtet, die ihnen laut den Produzenten mit einer „brutalen, aber äußerst kreativen“ Gewalt begegnen wird.

Neben Bill Kaulitz stehen Gigi Gustin („Stiletto“), Sarah French („Blind“), Pancho Moller („3 From Hell“), Lew Temple („The Devil’s Rejects“), Heather Grace Hancock („Wicked City“) und Dazelle Yvette („Garden of Eden)“ vor der Kamera.

Das Drehbuch stammt von Jo Knetter („Twilight of the Dead“). Regie führt Waltz („That’s a Wrap“). Als ausführende Produzenten sind Dirk und Tobias Schürmann beteiligt, während Marcus Friedlander („Sleepwalker“) für die Kameraführung verantwortlich ist.

„Liebe für dieses Genre auf die Leinwand gebracht“

Kaulitz ist bereits als Protagonist der Netflix-Dokumentation „Kaulitz & Kaulitz“ bekannt. Außerdem moderiert er mit seinem Bruder Tom Kaulitz die deutsche Version von „That’s My Jam“. Tokio Hotel wurden 2001 im Magdeburg gegründet und prägten für kurze Jahre die Musikszene. Als schrille Celebrities fielen die Gebrüder Kaulitz umso mehr auf.

Regisseur Waltz zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit mit dem Musiker. „Das gesamte Team hatte unglaublich viel Spaß an diesem Film. Ich bin ein riesiger Fan der 80er-Jahre-Slasher wie „Freitag der 13“., „The Burning“, „Halloween“ und „Sleepaway Camp“. Uns war bewusst, dass wir keinen klassischen 80er-Horrorfilm drehen konnten. Aber wir haben unsere Liebe für dieses Genre auf die Leinwand gebracht. Bill war eine echte Bereicherung am Set. Er hat sich voll auf seine Rolle eingelassen und war bestens vorbereitet! Ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum ihn in diesem Film sieht.“

Eine Stellungnahme von Bill Kaulitz steht noch aus.