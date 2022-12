„Billie Eilish Live at The 02 (Extended Cut)“: alle Ticket-Infos

Der Konzertfilm „Billie Eilish Live at The 02 (Extended Cut)“ zu ihren London-Shows zwischen dem 10. und 26. Juni 2022 kommt weltweit am 27. Januar für eine Nacht in die Kinos.

Unter der Regie von Sam Wrench wurden ihre Performances in der Arena im Rahmen ihrer „Happier Than Ever, The World“-Tour von 20 Kameras aufgezeichnet und und zu einem 95-minütigen Werk zusammengeschnitten.

Der Trailer zu „Billie Eilish Live at The 02 (Extended Cut)“

Die Produktion wurde bereits einmal während der „Apple Music Live Series“ gestreamt, wobei sechs der 27 Nummern nicht ausgestrahlt wurden. In den Kinos soll im Januar der gesamte Auftritt auf Leinwand zu sehen sein. Zudem wurde der Clip in der Kategorie „Bester Musikfilm“ für einen Grammy 2023 nominiert.

In der Arena hat die 21-Jährige unter anderem Hits wie „bad guy“, „Therefore I Am“, „bury a friend“, „my future“, „Happier Than Ever“, „everything i wanted“ und „Your Power“ performt. Den Trailer gibt es hier:

Informationen rund um die Tickets

Eine Vielzahl deutscher Kinos wird den Film am 27. Januar ausstrahlen. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, hier geht es zu den Verkaufsstellen der teilnehmenden Filmhäuser.

Mit „Happier Than Ever“ hat Eilish 2021 die Albumgrundlage für ihre Tournee samt Konzertfilm geliefert und bereits ein Folge-Werk angekündigt. Für 2023 hat die Musikerin zudem bereits Auftritte bei Festivals, darunter das Sziget Festival, bestätigt. Anhören kann man ihre jüngste Platte hier: