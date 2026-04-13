„Power to the People“: John Lennon live – jetzt im Kino und zu gewinnen

10 Blues-Alben, die ROLLING STONE in den 1970ern liebte – die du aber nie gehört hast

Für Fans von John Lennon und Yoko Ono heißt es jetzt aufgepasst. Nachdem der Sänger bei den Beatles ausstieg, machte er vor allem Musik mit seiner Ehefrau Yoko Ono. Die Beziehung der beiden war besonders bei Beatles-Fans nicht unumstritten. Dennoch ist ihr Auftritt bei „Power to the People“ aus dem Jahr 1972 im New Yorker Madison Square Garden wohl einer ihrer berühmtesten – und der einzige, von dem ein vollständiger Konzertfilm aufgenommen wurde. Dieser läuft demnächst wieder im Kino, und der ROLLING STONE verlost zudem ein neunteiliges Box-Set des Films im Wert von 199,99 Euro.

POWER TO THE PEOPLE: John & Yoko Live in NYC

Der Film bietet ein Konzerterlebnis, das gleich zwei Konzerte des Künstler-Ehepaares aus dem Jahr 1972 in New York zeigt. Er wurde bereits auf verschiedenen Kinoleinwänden präsentiert – und bald ist es wieder so weit. Vom 29. April bis zum 3. Mai 2026 läuft der Streifen in ausgewählten Berliner Kinos. Tickets sind bereits seit dem 20. März 2026 auf der Website powertothepeople.com erhältlich.

Wer sich das Konzerterlebnis dauerhaft nach Hause holen möchte, kann bei unsererVerlosung teilnehmen und das zugehörige Box-Set plus Poster gewinnen. Es enthält eine restaurierte Version des Konzertfilms, in die zwanzig Jahre Arbeit geflossen sind. Für die Restaurierung wurden die Frames physisch und digital von Hand bearbeitet; die kreative Leitung übernahm dabei Sean Ono Lennon.

John Lennon sagte über das damalige Konzert: „Dieser Auftritt im Madison Square Garden war das beste Musikerlebnis, das ich seit dem Cavern oder sogar seit Hamburg hatte. Es war genau dasselbe Gefühl, das wir hatten, als die Beatles damals richtig in Fahrt kamen.“

Wie mitmachen und gewinnen?

Der Film kommt ab 29. April weltweit ins Kino, für kurze Zeit. Wer sich das besondere Konzerterlebnis schon mal ins eigene Heimkino holen möchte, schickt eine Mail an gewinnen@rollingstone.de mit Namen, Telefonnummer und Adresse. Stichwort: „Power to the People“. Einsendeschluss: 27.4.2026. DerRechtsweg ist ausgeschlossen.