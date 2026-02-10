Exklusiv: Baz Luhrmann über die Magie seiner Elvis-Presley-Doku

Seit 50 Jahren lag der Heilige Gral des Elvis-Presley-Filmmaterials – zehn professionell gefilmte Konzerte aus den frühen Siebzigern – tief in einem Salzbergwerk in Kansas, vollständig unzugänglich für die Öffentlichkeit. In der Hardcore-Elvis-Fangemeinde war seine Existenz kaum mehr als ein Mythos.

Doch als Baz Luhrmann einen Vertrag unterschrieb, um das Biopic „Elvis“ aus dem Jahr 2022 zu inszenieren, mit Austin Butler und Tom Hanks in den Hauptrollen, bestand er darauf, dass Warner Bros. alle 59 Stunden Filmmaterial, die dem Studio gehören, ausgraben ließ, um zu sehen, ob sie Ideen für seinen Film liefern könnten.

Was Luhrmann sah, verschlug ihm die Sprache. Es war nicht nur Elvis auf dem Höhepunkt seiner Live-Performance, aus mehreren Perspektiven gefilmt, oft von erfahrenen Kameraleuten, sondern auch ungeschöntes Backstage-Material und offene Interviews mit der notorisch presseschüchternen Musikikone.

Kein klassischer Dokumentarfilm

„Wir konnten dieses Material nicht wieder zurück in die Salzminen schicken“, sagt Luhrmann per Zoom, während er durch die Straßen von Tokio geht. „Mir war sofort klar, dass wir etwas damit machen mussten.“

Was er nicht wollte, war eine klassische Dokumentation, die Presleys Tourjahre chronologisch mit Einblendungen und Talking-Heads erzählt. Stattdessen stellte er sich etwas Waghalsigeres vor, das er ein „Tongedicht“ nennt.

Wie Luhrmann erklärt: „Es ist, als käme Elvis im Traum zu dir und erzähle dir seine Geschichte – und er singt sie.“

Die Entstehung von „EPiC“

Das Ergebnis, „EPiC: Elvis Presley in Concert“, das am 20. Februar im IMAX startet und am 27. Februar landesweit in die Kinos kommt, ist eine filmische Meisterleistung. Trotz der jahrzehntelangen Lagerung im Salzbergwerk, das Filme vor Feuchtigkeit schützt, stellte die Aufbereitung des Materials enorme technologische und finanzielle Herausforderungen dar.

Die Reise begann, als Luhrmann und Cutter Jonathan Redmond begannen, Kisten mit Filmrollen zu durchforsten, die ursprünglich für die Dokumentation „Elvis: That’s the Way It Is“ von 1970 und den Konzertfilm „Elvis on Tour“ von 1972 gedreht worden waren.

„Als wir das Material in den Schneideraum bei Warner brachten, roch es nach Essig“, sagt Luhrmann. „Das ist der Geruch von zerfallendem Film. Es war so intensiv, dass wir wussten, es stand kurz davor, zu zerbröseln.“

Die Stimme von Elvis selbst

Nach einem äußerst behutsamen digitalen Transfer sah das Material spektakulär aus, doch ein Großteil der Konzertaufnahmen war stumm. Glücklicherweise besaß RCA Mehrspur-Tonbänder jeder Show, und die Filmemacher konnten sie mühsam synchronisieren.

Während der Suche nach weiterem Audiomaterial stießen sie zudem auf ein zuvor unbekanntes 45-minütiges Interview mit Presley, das 1972 vom Regieteam von „Elvis on Tour“ ohne laufende Kamera geführt worden war.

„Man merkt, dass er sehr müde und verletzlich ist“, sagt Luhrmann. „Aber er spricht sehr offen über sein Leben.“

Elvis als Erzähler

Das brachte sie auf die Idee, Elvis den Film selbst erzählen zu lassen, mithilfe dieses Interviews sowie ausgewählter Gesprächsmitschnitte aus verschiedenen Phasen seines Lebens.

„Es ging immer darum, dass andere Leute dir ihre Version von Elvis erzählen“, sagt Luhrmann. „Jeder, der Elvis’ Auto betankt und ihm in die Augen geschaut hat, hat ein Buch darüber geschrieben. Das hier ist seine Seite der Geschichte.“

In „EPiC“ beginnt diese Geschichte mit einem transzendenten Segment des Medleys „An American Trilogy“ aus dem Jahr 1972. Danach springt der Film durch eine Collage aus TV-Auftritten der 1950er-Jahre und frühen Konzerten, die von Fans im Publikum gefilmt wurden.

Es folgt ein Blick auf einige der B-Movies, die der King in den 1960ern während einer Phase des Karriereknicks drehte, darunter ein Film, in dem er einem Mann im Hundekostüm vorsingt.

Offene Worte über Hollywood

„Hollywoods Bild von mir war falsch. Ich wusste es, und ich konnte nichts dagegen sagen“, hören wir Presley in einem Moment unerwarteter Offenheit sagen.

„Es war niemandes Schuld, außer vielleicht meiner eigenen, aber ich war an Dinge gebunden, an die ich nicht vollständig geglaubt habe.“„EPiC“ springt zwischen Shows aus den Jahren 1970 und 1972 hin und her und hebt atemberaubende Performances von Songs wie „Bridge Over Troubled Water“, „Suspicious Minds“, „In the Ghetto“, „Burning Love“ und „How Great Thou Art“ hervor.

Redmond hatte zunächst Bedenken wegen des „Springens durch Zeit und Raum und Seitenverhältnisse und Formate“.

Bewusster Bruch mit Linearität

„Einmal ist es Super-8 mit einer Einstellung, dann 35mm anamorph im nächsten Shot, dann 16mm im 4:3-Format“, sagt Redmond. „Wir wollten keinen linearen Fluss“, fügt er hinzu.

Um das Material wirklich zum Strahlen zu bringen, übergaben sie es dem Team von Regisseur Peter Jackson in Neuseeland, derselben Crew, die für die gefeierte Dokumentation „The Beatles: Get Back“ aus dem Jahr 2021 verantwortlich war. „Sie haben den Goldstandard für Filmrestaurierung gesetzt“, sagt Redmond.

„Aber ohne etwas zu verlieren, denn man kann es auch übertreiben, und dann sieht Film plötzlich plastikartig aus“, sagt Redmond. „Diese Leute sind Meister darin, Film wie Film aussehen zu lassen – nur besser und sauberer.“

Die Jahre nach 1972

Luhrmann und Redmond hatten zwar Zugriff auf Konzerte, die nach 1972 gefilmt wurden, darunter Presleys Konzertspecial von 1977. Doch dieses Material ist schwer anzusehen, da Presleys körperlicher Zustand in den Wochen vor seinem Tod so prekär war.

„Elvis’ Körper ist 1977 korrumpiert“, merkt Luhrmann an, fügt jedoch hinzu, dass die „Seele und Stimme des Kings tatsächlich aufsteigen“. „Wir wollten uns nicht wiederholen“, sagt er, „und wir wollten ihn nicht am endgültigen Ende zeigen.“

Der Film endet mit dem Hinweis, dass Elvis zwischen 1969 und 1977 mehr als 1.100 Konzerte spielte, manchmal drei an einem Tag. „Er flog zu nah an der Sonne“, sagt Luhrmann.

„Er steckt in einer Falle und kommt nicht heraus“, sagt Luhrmann und verweist auf „Suspicious Minds“.

„Die einzige Liebe, die ihn aufrecht hielt, kam von jenseits der Rampenlichter. Er wurde süchtig nach dem Auftreten.“

Elvis bleibt präsent

Luhrmann steckt derzeit tief in der Vorproduktion eines Films über Jeanne d’Arc, doch ganz von Elvis kann er sich noch nicht lösen. Ein Konzert von 1972 im Hampton Coliseum in Hampton Roads, Virginia, wurde im Archiv gefunden und nie vollständig gezeigt. Er spielt mit dem Gedanken, es eines Tages zu einem eigenen Film zu machen. Was ihn antreibt, ist das Wissen, dass sein Biopic ein enormes Interesse an Elvis bei jungen Menschen geweckt hat.

„Wie bei allen großen Ikonen kommt irgendwann der Punkt, an dem sie nur noch Tapete oder ein Halloweenkostüm sind“, sagt Luhrmann. „Aber Elvis war ein Mensch, der absolut bitterarm war. Seine Eltern konnten weder lesen noch schreiben.“

Intime Annäherung

„Und dann wird er über Nacht zum berühmtesten 20-Jährigen der Welt“, sagt Luhrmann. „Mit diesem Film wollten wir einfach aus dem Weg gehen und dem Publikum ermöglichen, ihn auf die intimste Art und Weise zu erleben.“