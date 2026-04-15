Billy Crystal kündigt Broadway-Stück über den Verlust seines Hauses bei den L.A.-Bränden an

Billy Crystal kehrt in diesem Herbst an den Broadway zurück – mit einem Stück, das vom Verlust seines Hauses bei den Waldbränden in Kalifornien im vergangenen Jahr inspiriert wurde.

Das Ein-Mann-Stück mit dem Titel „860“ wurde von Crystal selbst geschrieben und von Scott Ellis inszeniert. Es ist für ein auf zwölf Wochen begrenztes Engagement am Shubert Theater geplant, mit Preview-Vorstellungen ab Oktober. Produziert wird die Show von Crystals Ehefrau Janice Crystal, Theaterbesitzer James L. Nederlander, Larry Magid sowie Crystals Produktionsfirma Face Productions.

„Ich freue mich sehr, in diesem Herbst mit dieser anspruchsvollen neuen Show an den Broadway zurückzukehren“, erklärte Crystal in einem Statement. „‚860′ war die Adresse des Hauses, das wir bei den Palisades-Bränden verloren haben. Wir haben dort 46 Jahre gelebt. Ich lade Sie ein, in ‚860′ hereinzukommen – und ich erzähle Ihnen all die lustigen und bewegenden Dinge, die sich dort zugetragen haben, nicht nur in meiner Karriere, sondern auch in unserer Familie. Es ist ein freudvoller und herzlicher Besuch darüber, wie man mit der Liebe von Familie und Freunden und der eigenen inneren Stärke schwere Zeiten überstehen kann. Ich freue mich darauf, an den Broadway zurückzukehren und das Publikum in ‚860′ willkommen zu heißen.“

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Verlust bei den Palisades-Bränden

Crystal war einer von mehreren Prominenten, die ihr Zuhause bei den Bränden verloren, die im Januar 2025 31 Menschen das Leben kosteten und Tausende von Häusern zerstörten. Am schlimmsten betroffen waren Altadena und die Pacific Palisades. Crystal und seine Frau teilten in einem Statement mit, dass das Familienhaus kurz nach Beginn der Evakuierungen niedergebrannt sei.

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„Janice und ich haben seit 1979 in unserem Haus gelebt. Wir haben dort unsere Kinder und Enkelkinder großgezogen. Jeder Winkel unseres Hauses war erfüllt von Liebe. Wunderschöne Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann“, sagte das Paar gegenüber „People“. „Wir sind natürlich am Boden, aber mit der Liebe unserer Kinder und Freunde werden wir das durchstehen.“

Crystal gab sein Broadway-Debüt 2004 mit seinem Ein-Mann-Stück „700 Sundays“, das 2005 den Tony Award als Best Special Theatrical Event gewann. 2022 stand er in „Mr. Saturday Night“ auf der Bühne, einer Musical-Adaption seines Films von 1992, die für fünf Tony Awards nominiert wurde.