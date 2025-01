Billy Crystal und Meg Ryan sind noch einmal Harry & Sally

Billy Crystal und Meg Ryan haben sich in Katz’s Delicatessen wieder getroffen, um ihre legendäre Szene aus „Harry und Sally“ für einen neuen Werbespot nachzustellen, der während des Super Bowls ausgestrahlt wird.

Die Schauspieler, die ihr Wiedersehen bereits im Vorfeld in den sozialen Medien angekündigt hatten, trafen sich in der Fleischerei in Manhattan und nahmen auf denselben Plätzen Platz, auf denen Ryans Sally in der romantischen Komödie von 1989 beim Essen einen Orgasmus vortäuschte.

Harry, der von Crystal gespielt wird, erinnert sich an diesen legendären Moment und merkt an, dass er überrascht ist, dass „sie uns wieder in diesen Laden lassen“. Nachdem Sally den schweren Fehler begeht, ein Truthahnsandwich bei Katz’s zu bestellen (viel zu fad!), kann sie zum Glück zu einer Flasche Hellmann’s Mayonnaise auf dem Tisch greifen. Das Sandwich ist gerettet und ein weiterer Orgasmus bei Sally auslöst. „Der ist echt“, witzelt Harry.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Bonus endet die Szene damit, dass ein weiterer Katz’s-Kunde – überraschend gespielt von Sydney Sweeney in – den längst zum Hollywood-Zitat-Klassiker gewordenen Satz „Ich nehme, was sie hat“ sagt.

In einem Interview mit „People“ eineinhalb Wochen vor der Ausstrahlung der Super-Bowl-Werbung während des NFL-Finales sagte Crystal über das Wiedersehen: „Es war der 35. Jahrestag des Films und es war das erste Mal, dass uns so etwas angeboten wurde. Es war eine wirklich lustige Idee und der Ansatz klasse.“

Ryan ergänzte zu Werbepartner Hellmann: „Sie waren dem Film und auch der Szene gegenüber sehr respektvoll. Sie lieben das Ausgangsmaterial und die Charaktere.“