Billy Ray Cyrus enthüllt: Vorübergehende Stimmlähmung nach lebensgefährlicher Sepsis-Erkrankung

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Billy Ray Cyrus hat mit seinem neuen Album „The Hill“, das am 16. Juni erscheint, allen Grund zum Feiern – doch bevor er diesen Punkt erreichte, galt es andere Hügel zu erklimmen, darunter eine ernste Gesundheitskrise. In einem neuen Interview enthüllte er, dass er 2024 eine beinahe tödliche Sepsis-Erkrankung durchgemacht hat. Die Krise führte anschließend zur Diagnose einer vorübergehenden Stimmlähmung.

Im Gespräch mit „People“ ließ Cyrus viele Details offen, bestätigte aber, dass er 2024 mit der Erkrankung konfrontiert war und infolgedessen seine Stimme verlor. Er beschrieb die Zeit als „einen sehr gebrochenen Moment in meinem Leben“. Seine Erholung bezeichnete er als „Wunder“ und dankte seinem Enkel Bear – dem fünfjährigen Sohn von Braison Cyrus –, der ihm in dieser finsteren Phase das Licht gezeigt habe.

„Mein kleiner Enkel Bear sah mich an und sagte: ‚Versuch es nochmal.‘ Bis zu diesem Moment hatte er noch nie mit mir gesprochen. Ich war mir nicht einmal sicher, ob er meinen Namen kannte. In diesem Augenblick dachte ich: ‚Er sagt dir etwas.‘ Geht es um Liebe? Um Musik? Irgendwie darf ich es bei beidem nochmal versuchen. Also lerne ich, es nochmal zu versuchen.“

Turbulente Jahre

Die Sepsis traf den „Achy Breaky Heart“-Sänger zwei Jahre, nachdem er und Tish Cyrus nach 28 gemeinsamen Ehejahren die Scheidung eingereicht hatten. Anschließend heiratete Cyrus die Sängerin Firerose, doch das Paar trennte sich 2024 wegen unüberbrückbarer Differenzen. 2025 lernte Billy Ray die englische Schauspielerin Elizabeth Hurley kennen und machte ihre Beziehung noch im selben Jahr öffentlich. Tish heiratete 2023 Dominic Purcell.

Cyrus‘ kommendes Album „The Hill“ erscheint am 16. Juni – das erste Album mit neuem Material des Singer-Songwriters seit über einem Jahrzehnt. Braison Cyrus ist auf mehreren Songs des Albums als Produzent und Songwriter verzeichnet. „On Our Way Along“, ein Duett mit seiner Tochter Noah, wurde im April veröffentlicht.