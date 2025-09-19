Miley Cyrus gelingt Fast-Reunion von Fleetwood Mac – für Daddy!

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

Die Gerüchte stimmen. Miley Cyrus hat offiziell „Secrets“ veröffentlicht, ihre neue Single mit Mick Fleetwood und Lindsey Buckingham.

Ein Lied für Billy Ray Cyrus

Die Zusammenarbeit erscheint auf der heute veröffentlichten Deluxe-Version von „Something Beautiful“. „Secrets/I want to keep your secrets/Like sunlight in the shadow/Like footsteps in the grass“, singt Cyrus zu den legendären Fleetwood-Mac-Klängen.

„Dieser Song wurde als Friedensangebot für jemanden geschrieben, den ich eine Zeit lang verloren hatte, aber immer geliebt habe“, schrieb Cyrus auf Instagram. „In meiner Erfahrung sind Vergebung und Freiheit dasselbe. Danke an Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood, dass ihr Magie in die Musik gebracht habt. Dieser Song ist für meinen Vater.“

Erste Hinweise auf die Zusammenarbeit gab es Ende August, als Billy Ray Cyrus einen Ausschnitt des Songs auf Instagram postete und verriet, dass seine Tochter das Stück für ihn geschrieben habe. „Zum Geburtstag hat Miley mir das Geschenk der Musik gemacht, ein Lied namens ‘Secrets’, und sie hat meine Lieblingsmusiker von Fleetwood Mac dazu geholt“, schrieb er.

Fleetwood-Mac-Verbindungen und Deluxe-Album

Es ist nicht das erste Mal, dass Cyrus mit dem Universum von Fleetwood Mac liebäugelt. Bereits 2020 brachte sie „Edge of Midnight (Midnight Sky Remix)“ heraus, eine Mischung ihres Hits „Midnight Sky“ mit Stevie Nicks’ Klassiker „Edge of Seventeen“ von 1982.

„Secrets“ ist einer von zwei neuen Songs auf der Deluxe-Edition von „Something Beautiful“, neben „Lockdown“ mit David Byrne. Die Standardversion erschien Ende Mai und wurde von ROLLING STONE zu den besten Alben des Jahres 2025 gezählt. Es ist Cyrus’ neuntes Studioalbum und enthält Beiträge von Brittany Howard und Naomi Campbell. „Alle 13 Songs haben einen besonderen Platz in meinem Herzen“, sagte Cyrus damals.

Zukunftspläne und Hannah-Montana-Jubiläum

Obwohl Cyrus weiterhin keine Lust auf Tourneen hat, verriet sie kürzlich, dass sie zum 20. Jubiläum von Hannah Montana im März 2026 etwas „wirklich Besonderes“ plant. „Ohne Hannah gäbe es dieses Ich gar nicht“, sagte sie im Gespräch mit SiriusXM.

„Es ist verrückt zu denken, dass ich als Figur begann, die ich für unmöglich zu überwinden hielt“, fügte sie hinzu. „Und jetzt ist es etwas Nostalgisches aus der Kindheit vieler, das genauso mit meinem Leben verwoben ist wie die Figur selbst. Das macht es aufregend, dieses Jubiläum zu feiern.“