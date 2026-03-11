Miley Cyrus kehrt im Trailer zum 20. Jubiläums-Special zu „Hannah Montana“ zurück

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Miley Cyrus ist ans Set von „Hannah Montana“ zurückgekehrt – zu sehen im ersten Trailer zum kommenden „Hannah Montana 20th Anniversary Special“. Das Special soll am 24. März auf Disney+ ausgestrahlt werden, genau 20 Jahre nachdem die Show auf dem Disney Channel Premiere hatte.

Im Clip besucht Cyrus gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus einige nachgebaute Sets der Serie. „Ich werde schon emotional“, sagt sie. Auch ihr Vater Billy Ray Cyrus, der in „Hannah Montana“ ihren Vater spielte, hat einen Auftritt. „Das fühlt sich für mich wie nach Hause kommen an“, sagt Cyrus, während sie im nachgebauten Familienwohnzimmer aus der Show sitzt.

Das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ wurde vor Live-Publikum aufgezeichnet und von Alex Cooper moderiert. Es enthält ein ausführliches Interview mit Cyrus sowie bisher unveröffentlichtes Archivmaterial. „Diese Show hat eure Generation geprägt“, sagt Cooper im Trailer. Cyrus antwortet: „Dieses Jubiläum ist für sie. Es ist für uns.“

Cyrus‘ Statement zum Jubiläum

Disney gab das Special letzten Monat bekannt. Damals sagte Cyrus: „‚Hannah Montana‘ wird immer ein Teil von mir sein. Was als TV-Show begann, wurde zu einem gemeinsamen Erlebnis, das mein Leben und das Leben so vieler Fans geprägt hat – und ich werde immer dankbar für diese Verbindung sein. Die Tatsache, dass es den Menschen all diese Jahre später noch so viel bedeutet, macht mich sehr stolz. Dieses ‚Hannahversary‘ ist meine Art, die Fans zu feiern und ihnen zu danken, die seit 20 Jahren an meiner Seite stehen.“

Disney deutete auch an, dass Cyrus möglicherweise einige alte Hannah-Montana-Tracks performen könnte. In der Pressemitteilung hieß es: „Es wird auch einige vertraute Noten geben, die ihren Weg zurück ins Rampenlicht finden.“ Zu Hannahs größten Hits zählten „Nobody’s Perfect“, „Supergirl“ und „If We Were a Movie“.

„Hannah Montana“ lief vier Staffeln lang, von 2006 bis 2011. Im Laufe der Jahre waren zahlreiche Gaststars zu sehen, darunter Dolly Parton, die Jonas Brothers und Selena Gomez.