Björn Ulvaeus gesteht: „Ich habe mir nie die ABBA-Texte gemerkt!“

Foto: Getty Images for SXSW, Hutton Supancic. All rights reserved.

Nun ist die Katze aus dem Sack: Fans weltweit können sich auf ein neues Album, aber auch auf eine innovative Konzertshow von ABBA freuen. Im Zuge des großen PR-Events, das im Livestream aus London und Stockholm via YouTube übertragen wurde, sprachen Benny Andersson und Björn Ulvaeus auch über die Gefühle und Erinnerungen, die bei der Band nach 40 Jahren Pause hochkamen. Vor allem während ihrer rund fünfwöchigen Arbeit an der aufwendigen Avatar-Show, bei der sie ihren digitalen Charakteren selbst Leben einhauchten, habe es sich wie früher angefühlt. Björn gab jedoch zu, bei den Hits der Band nicht textsicher gewesen zu sein – und das eigentlich auch früher schon nicht. „Ich habe mir nie die Texte gemerkt. Ich hatte immer mehrere Blätter Papier vor mir auf dem Boden zu liegen.“

Empfehlung der Redaktion ABBA melden sich zurück – doch wo waren Agnetha und Anni-Frid?

Die früheren Bewegungen auf der Bühne kehrten allerdings für die Entwicklung der Show nach und nach zurück. „Ich lief früher herum und sprang auf Monitore und so weiter. Das habe ich aber diesmal nicht gemacht. Die Liebe zur Musik sei auch nach 40 Jahren Pause von ABBA nicht verschwunden, so beide einstimmig. „Das Spaßigste, was man tun kann, ist, Songs zu schreiben.“ Im Studio hätten beide jedoch sozusagen das letzte Wort beim Schreiben gehabt – einen Alleingang habe es bei ABBA nie gegeben, da alle Beteiligten glücklich mit einem neuen Song sein sollten. „Die Mädels machen ihr Ding und überlassen uns die Verantwortung beim Mischen. Und wir sagen, wir sollten beide glücklich sein.“ So sei es damals gelaufen und die Arbeitsweise wurde auch auf „Voyage“ übertragen.

Das neue Album von ABBA wird am 5. November 2021 erscheinen. Einen ersten Einblick in die Tracklist verspricht dieser Screenshot von einem Streaming-Dienst: