Am 27. Mai 2022 wurde in London die ABBA-Arena eröffnet, in der seither die ABBA Voyage stattfindet, ein virtuelles Konzert-Erlebnis, bei dem Zuschauer:innen die Songs der Pop-Gruppe durch Hologramme und eine Live-Band erleben können. Zum zweijährigen Jubiläum der Show lassen Björn Ulvaeus und Benny Andersson ihre realen ABBA-Lieblings-Momente Revue passieren.

Wortwörtlich: „Waterloo, promise to love you for ever more“

Nicht nur die ABBA Voyage feiert Jubiläum, auch ABBAs Sieger-Auftritt beim Eurovision Song Contest 1974 in Brighton jährte sich in diesem Jahr zum 50. Mal. Es scheint deshalb passend, dass Björn Ulvaeus genau diesen Moment bei einem Q&A-Event anlässlich des ABBA Voyage-Jubiläums einen seiner liebsten nennt. „Das Gefühl danach, dass nun die ganze Welt über uns Bescheid wusste und wir uns nun auf das Schreiben konzentrieren konnten. Es war absolut fantastisch“, hat er gesagt, wie „Independent“ am Dienstag (28. Mai) berichtete.

Wir erinnern uns: Mit „Waterloo“ erlangten die vier nach ihrem Sieg 1974 internationale Bekanntheit.

Der Hit war der Startschuss einer nun fast 50-jährigen Karriere und darf natürlich bei der „ABBA Voyage“-Show nicht fehlen.

Die Rock and Roll Hall of Fame – „Schwänzstunde“

Für Benny Andersson war der ESC-Sieg sicher auch ein bedeutender Moment – bei der Frage, welcher ihn besonders stolz machte, kommt dem 77-Jährigen allerdings ein anderer in den Kopf: die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2010. „Das sind die wenigen Momente, in denen man weiß, dass man eine gute Melodie geschrieben hat. Das passiert nicht oft, vielleicht zehnmal in den letzten 40 Jahren“, sagte er beim Q&A.

Nicht verwunderlich, dass Kollege Björn Ulvaeus diesen Moment nicht zu seinen Top-ABBA-Erinnerungen zählte – er war nämlich gar nicht vor Ort. Zur Ehrung der Gruppe im New Yorker Waldorf-Astoria erschienen nur Anni-Frid Lyngstad und Andersson. „Ich spreche für alle von uns, wir sind zutiefst geehrt“, sagte Andersson damals auf der Bühne. Gemeinsam mit Faith Hill performte Benny Andersson ABBAs Hit „The Winner Takes It All“.

ABBA Voyage können Fans noch bis mindestens zum 05. Januar 2025 in London erleben.