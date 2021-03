„Black Adam“: Pierce Brosnan spielt DC-Superheld Dr. Fate

Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt Pierce Brosnan eine klassische Superhelden-Rolle. Als Dr. Fate wird er im neuen DC-Film „Black Adam“ an der Seite von Dwayne Johnson, der den gleichnamigen Anti-Helden gibt, stehen.

Brosnan wird als Kent Nelson die Rolle des Dr. Fate übernehmen. Dieser ist Sohn eines Archäologen, der Zauberei unterrichtet und Besitzer des magischen Helms des Schicksals wurde. Auch ist dieser Charakter einer der ältesten Figuren von DC. Erstmals tauchte Dr. Fate in More Fun Comics #5 im Jahr 1940 auf.

Beide Charaktere sind Erzrivalen im dem Universum. Details zur Handlung im neuen DC-Film wurden jedoch noch nicht öffentlich.

Pierce Brosnan, natürlich immer noch weltweit dem Publikum bekannt als James Bond aus den gleichnamigen Filmen der 1990er bis 2000er Jahre, ist das letzte Mitglied der Justice Society – der Vorläufer der Justice League –, die nun ihr Kino-Debüt gibt.

Neben ihm, so berichtet „The Hollywood Reporter“, sind auch Aldis Hodge als Hawkman, Noah Centineo als Atom Smasher und Quintessa Swindell als Cyclone dabei. Auch Marwan Kenzari – Darsteller von „Aladdin and The Old Guard“ – soll Teil der Besetzung sein. Weitere Informationen über seine Rolle gab es aber vorerst nicht.

Starten soll die Produktion bereits im kommenden Monat (April 2021) in Atlanta. Regie wird Jaume Collet-Serra führen. „Johnson, Dany Garcia und Hiram Garcia von Seven Bucks Productions […] werden zusammen mit Beau Flynn von FlynnPictureCo“ die Produktion übernehmen, so das Branchenblatt. Scott Sheldon, ebenfalls von FlynnPictureCo, fungiert als ausführender Produzent.