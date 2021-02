Tim Burtons „Batman“ kehrt zurück

Am Mittwoch (17. Februar) kündigte DC-Comics an, dass sie mit „Batman ’89“ jenen Batman und sein Gotham City wieder aufleben lassen, die Tim Burton 1989 für die erste Kinofassung der Comics um den Dunklen Ritter erschuf. Die Serie wird zunächst als (digitale) Comic-Reihe erscheinen.

Sam Hamm, der schon das Drehbuch für den Film von 1989 vorlegte, hat das Szenario geschrieben. Künstler Joe Quinones brachte es auf Papier. Dieser enthüllte bereits am Dienstag (16. Februar) erste Charakter-Designs.

We’ll be sharing more in the coming weeks and months, but in the meantime, here’s a look at some of my early character designs for the book: pic.twitter.com/7YgBdSN0pt

— Joe Quinones (@Joe_Quinones) February 16, 2021