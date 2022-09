Blackpink-Zusatzkonzert: Tickets, Termin, Vorverkauf

Foto: Getty Images for Coachella, Rich Fury. All rights reserved.

Am Freitag haben Blackpink ihr neues Album „Born Pink“ herausgebracht, ab Oktober ist die K-Pop-Girlgroup auf US- und Europatour. Die Nachfrage ist riesig, beide Deutschlandkonzerte sind schon ausverkauft. Fans haben aber noch eine Chance: Für Berlin wurde jetzt eine Zusatzshow angekündigt.

Das Zusatzkonzert findet am 20.12.2022 in der Mercedes-Benz Arena in Berlin statt, einen Tag nach dem ursprünglichen Berlin-Gig. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Dienstag, 20. September um 10 Uhr MEZ. Schon zuvor gibt es Tickets über den „Blink Membership Earlybird Presale“ zu haben. Der Presale startet über die App Weverse am 17. September um 10 UHR MEZ.

Im August brachten Blackpink als erste Single vom neuen Album „Pink Venom“ heraus. Das dazugehörige Musikvideo erzielte das dazugehörige Video in den ersten 24 Stunden 90,4 Millionen Aufrufe und stellte damit einen Rekord auf.

„BLACKPINK WORLD TOUR“ 2022 – Deutschlandtermine:

08.12.22 in Köln, Lanxess Arena

19.12.22 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

20.12.22 in Berlin, Mercedes-Benz Arena (Zusatzshow)