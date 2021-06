Blink 182: Bassist Mark Hoppus spricht mit Fans über Krebsdiagnose

In einem Video geben Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren ihre ungefilterte Meinung zu AC/DC zum Besten.

Wie gefällt die Musik von AC/DC den Kids von Generation Alpha? In einem fünfminütigen Video wird einer ausgewählten Gruppe von Kindern im Alter zwischen sechs und zehn Jahren verschiedene AC/DC-Songs vorgespielt. Das Video des SWR3-YouTube-Formats „Generation Alpha“ zeigt nicht nur, wie musikbegeistert die Kinder der Generation Alpha sein können, sondern auch, wie meinungsstark sie sind. Unmissverständlich geben sie kund, was ihnen an der Musik von AC/DC gefällt und was nicht, ob sie an die in „Highway To Hell“ beschriebene Hölle glauben und wie diese aussehen könnte und inwiefern sich die 1973 gegründete Rockband in Zukunft verändern sollte. Sehen Sie im…