Bob Dylan 101: Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie „A Complete Unknown“ sehen

Für alle, die in den Sechzigern oder Siebzigern erwachsen wurden, mag es schwierig sein, dies zu verarbeiten, aber es gibt heute viele junge Menschen, die entweder noch nie von Bob Dylan gehört haben oder so gut wie nichts über ihn wissen. Als Fan kann man darüber leicht spotten, aber bedenken Sie, dass Dylans letzte Single, die in die Top 40 kam, „Gotta Serve Somebody“ aus dem Jahr 1979 war.

Die heutigen Abiturienten wurden spätestens 2007 geboren, was bedeutet, dass Dylan für sie kaum mehr als ein Foto in einem Geschichtsbuch oder jemand ist, den ihre Großeltern gehört haben.

Das wird sich wahrscheinlich noch in diesem Monat ändern, wenn „A Complete Unknown“ in die Kinos kommt. In den Hauptrollen sind Timothée Chalamet als Bob Dylan, Elle Fanning als leicht fiktionalisierte Version seiner Freundin Suze Rotolo, Monica Barbaro als Joan Baez und Edward Norton als Pete Seeger zu sehen. Und wenn man sich die Wirkung von „Bohemian Rhapsody“ auf die Bekanntheit von Queen ansieht, wird der Film bei den Mitgliedern der TikTok-Generation eine Flutwelle des Interesses an Dylan auslösen.

Trailer „A Complete Unknown“:

Bevor sie ins Kino gehen, wollten wir ihnen einige Hintergrundinformationen über Dylans Leben geben. Wenn Sie mit den Grundzügen seiner Geschichte vertraut sind, ist dies wahrscheinlich kein Artikel für Sie. (Wir haben etwa 900 weitere Bob-Dylan-Artikel in unserem Archiv, die Sie weitaus mehr interessieren werden.) Aber für Dylan-Neulinge und Chalamet-Superfans geht es hier weiter und Sie erfahren mehr über einen Singer-Songwriter aus vergangenen Tagen, der mit seiner Musik die Welt verändert hat.

Bob Dylan wurde als Robert Allen Zimmerman geboren

Der Mann, der der Welt als Bob Dylan bekannt ist, wurde am 24. Mai 1941 als Sohn der Eltern Abraham und Beatrice Zimmerman geboren. Bis in seine späten Teenagerjahre war er als Bobby Zimmerman bekannt. Die Familie Zimmerman zog 1948 von Duluth, Minnesota, in die Kleinstadt Hibbing in Minnesota. Als Kind war Dylan von Rockmusik begeistert und spielte kurzzeitig in einer Band namens Shadow Blasters. In seinem Highschool-Jahrbuch stand sein Wunsch, sich „Little Richard anzuschließen“.

Nach einem sehr kurzen Aufenthalt an der University of Minnesota, wo er so gut wie nie am Unterricht teilnahm, zog Dylan im Januar 1961 nach New York City. Folk-Musik war zu diesem Zeitpunkt seine Leidenschaft geworden und er wollte sich in der Kaffeehaus-Szene von Greenwich Village einen Namen machen. In seinen frühen Shows spielte er hauptsächlich Coverversionen von Folk-Ikonen wie Woody Guthrie. Ganz allmählich begann er, seine eigenen Songs zu schreiben und größere Menschenmengen anzuziehen. Im Oktober 1961 unterschrieb er bei Columbia Records.

Dylans Songs wie „Blowin‚ in the Wind“ waren bereits vor ihm berühmt

Angesichts seiner nasalen Gesangsstimme und seiner unkonventionellen Vortragsweise hielten es Anfang der 60er Jahre nur wenige Branchenkenner für möglich, dass Dylan selbst Hits landen könnte. „Blowin‘ in the Wind“ wurde an konventionellere Künstler wie Peter, Paul and Mary vergeben, die daraus im Sommer 1963 einen großen Hit machten. Sam Cooke nahm im folgenden Jahr seine eigene Version auf. 1965 landeten die Byrds mit ihrer Version von „Mr. Tambourine Man“ einen Hit. All dies ebnete den Weg für Dylan, um in diesem Jahr endlich mit seinen eigenen Aufnahmen in den Top 40 zu landen.

Dylan trat 1963 beim Marsch auf Washington auf

Zu Beginn seiner Karriere schrieb Dylan kraftvolle Protestsongs im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung, darunter „Only a Pawn in Their Game“, „When the Ship Comes In“ und „The Times They Are-A Changin’“. Sie brachten ihm einen Auftritt beim Marsch auf Washington 1963 ein, wo er vor Martin Luther King Jr.s Rede „I Have a Dream“ vier Lieder vortrug, darunter ein Duett mit Joan Baez.

Folk-Puristen waren wütend, als Dylan anfing, elektrische Musik zu spielen, und bezeichneten ihn sogar als „Judas“

1965 wechselte Dylan mit der Veröffentlichung von „Subterranean Homesick Blues“ von akustischer Folkmusik zu elektrischen Rocksongs, gefolgt von „Like a Rolling Stone“ im selben Jahr. Dies waren seine beiden größten Hits bis zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere und sie erzürnten Folk-Puristen, die das Gefühl hatten, er hätte sich verkauft. Als er 1965 beim Newport Folk Festival zum ersten Mal mit einer elektrischen Band live auftrat, wurde er von vielen im Publikum ausgebuht. Daraufhin folgte eine elektrische Tournee durch Amerika, Australien und Europa, bei der er regelmäßig ausgebuht wurde. Bei einer Show im englischen Manchester bezeichnete ihn ein wütender Fan vor dem letzten Song des Abends als „Judas“. Er drehte sich lediglich zur Band um und knurrte: „Spielt verdammt laut.“

Nach einem Motorradunfall verschwand Dylan für Jahre von der Bildfläche

Im Sommer 1966, kurz nach Abschluss einer Europatournee, stürzte Dylan mit seinem Motorrad in Woodstock, New York. Über das Ausmaß seiner Verletzungen wurde im Laufe der Jahre viel diskutiert, aber es veranlasste ihn, alle verbleibenden Tourdaten in diesem Jahr abzusagen, sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich auf seine wachsende Familie zu konzentrieren. Einen Großteil des Jahres 1967 verbrachte er damit, mit Mitgliedern seiner Tourgruppe (die später als Band bekannt wurde) Demos für den Hausgebrauch aufzunehmen, und er ging erst 1974 wieder auf Tournee. Er veröffentlichte weiterhin neue Platten und trat gelegentlich öffentlich auf, aber er blieb bei vielen wichtigen kulturellen Ereignissen der späten 1960er Jahre, darunter auch der Woodstock Music and Art Fair, der Öffentlichkeit fern.

In den späten Siebzigern durchlebte Dylan eine intensive Jesus-Phase

Dylan wuchs in einer jüdischen Familie auf und feierte seine Bar Mitzwa, aber Ende 1978 studierte er bei einer evangelischen Organisation, die als „Association of Vineyard Churches“ bekannt ist, und wurde zum wiedergeborenen Christen. Dylan begann mit rasender Geschwindigkeit Gospelsongs mit Titeln wie „Property of Jesus“ und „I Believe in You“ zu schreiben. Er nahm ein ganzes Album mit Gospelsongs namens „Slow Train Comin“g auf und startete eine Nordamerika-Tournee, bei der er nur seine neuen Songs spielte. Und predigte auch vor dem Publikum. „Ich habe euch gesagt: ‚Die Zeiten ändern sich‘, und das haben sie!“ sagte er 1979 vor einem Publikum in New Mexico. „Ich sagte, die Antwort sei: ‚Blowin‘ in the Wind‘, und das war sie! Und ich sage euch jetzt: Jesus kommt zurück, und das tut er! Es gibt keinen anderen Weg zur Erlösung.“ (Anfang der achtziger Jahre kehrte er zur säkularen Musik zurück.)

Dylan war Mitglied der Traveling Wilburys, einer Supergroup mit George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison und Jeff Lynne

Dylan erlebte in den Achtzigern mit der Veröffentlichung unterdurchschnittlicher Alben wie Knocked Out Loaded und Down in the Groove einen kreativen Tiefpunkt. Es fiel ihm schwer, einen neuen Schwung zu finden, bis er mit George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison und Jeff Lynne eine Supergroup gründete. Sie nannten sich die Traveling Wilburys und veröffentlichten 1988 ein Bestseller-Album. Sie gingen nie auf Tournee und Orbison starb, bevor sie ihre zweite Platte aufnehmen konnten, aber es half Dylan, aus dem Trott herauszukommen, und ebnete den Weg für eine viel produktivere Zeit in den Neunzigern.

Dylan startete 1988 eine Tournee, die bis heute andauert

Am 7. Juni 1988 startete Bob Dylan eine Tour im Concord Pavilion in Concord, Kalifornien. Inzwischen sind 36 Jahre vergangen, und die Tour dauert immer noch an. Fans und Medien bezeichnen sie als „The Never Ending Tour“, auch wenn Dylan selbst diesen Titel im Laufe der Jahre abgelehnt hat. Auf dem Höhepunkt spielte er etwa 120 Shows pro Jahr. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl auf überschaubare 80 gesunken, aber sie nimmt immer noch einen Großteil seiner Zeit in Anspruch. „Man hat noch nie davon gehört, dass Oral Roberts und Billy Graham auf einer unendlichen Predigertour waren“, sagte Dylan 2009 dem Magazin Rolling Stone. „Hat jemand Henry Ford jemals als unendlichen Autobauer bezeichnet? … Was ist mit Donald Trump? Sagt jemand, dass er eine unendliche Mission hat, Gebäude zu bauen?“