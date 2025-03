DIESEN Geburtstag konnte Bob Dylan nicht vergessen

Bob Dylan gratulierte Tracy Chapman über die Social-Media-Plattform X Sunday zum Geburtstag: „Alles Gute zum Geburtstag, Tracy“, schrieb Bob Dylan neben einem Bild, das wahrscheinlich von der Tournee 1988 stammt, bei der sie als Vorgruppe für ihn auftrat. „Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder.“ Chapman teilte den Beitrag auf ihrem Instagram-Account. Nannte ihn „eine Geburtstagsnachricht von Zimmy“. Und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Chapman hat Dylan immer als einen wichtigen Einfluss auf ihre Musik genannt. Sie begleitete ihn 1988, kurz nach der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums mit dem karrierefördernden Hit „Fast Car“, auf Tour. Er lud sie schließlich dreimal auf die Bühne ein, um mit ihr ein Duett von „Knockin‘ on Heaven’s Door“ zu singen. Darunter auch bei einem Auftritt in Edmonton, Kanada, am 24. August desselben Jahres.

Bei Dylans 30-jährigem Jubiläumskonzert im Madison Square Garden im Jahr 1992 gab Chapman eine Solo-Akustikversion von „The Times They Are a-Changin’“. Neun Jahre später kehrte Chapman bei einer Benefizveranstaltung in New York im Jahr 2001 zu Dylans Repertoire zurück. Und spielte denselben Titel sowie „Gotta Serve Somebody“. Dylans Werk blieb bis weit in die 2000er Jahre Teil von Chapmans Live-Repertoire.

Bob Dylan auf X:

Bob Dylan war in den letzten Monaten in den sozialen Medien sehr aktiv. Er teilte Restaurantempfehlungen, Geburtstagswünsche und unerwartete Musikclips. Im Februar überraschte er seine Fans und den Künstler selbst, indem er ein Video von Machine Gun Kelly aus dem Jahr 2016 teilte, in dem er in einem Plattenladen auftrat.