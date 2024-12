Bob Dylan: Daumen hoch für Timothée Chalamet

Im offiziellen Filmtrailer kommt ein weitgehend mittelloser Tramp aus Minnesota in kalte New York. Gitarrenkoffer in der Hand, Arbeitermütze auf dem Kopf. So beginnt die Biopic-Saga „A Complete Unknown“ von Regisseur James Mangold, der 2005 bereits Leben und Werk des jüngeren Johnny Cash verfilmte.

Diesmal heißt die historische Figur Bob Dylan, dessen viel kolportierte Karriere im Januar 1961 begann. Der echte Bob Dylan, der seit einiger ein großer Freund von Kurzmitteilungen ist, meldete sich gestern (04. Dezember) mal wieder zu Wort. Er scheint durchaus zufrieden mit der historischen Aufarbeitung, die pünktlich zu Weihnachten in die US-Kinos kommt. Der deutsche Filmstart ist für den 27. Februar angekündigt.

„Es gibt einen Film über mich, der bald anläuft und ‚A Complete Unknown‘ heißt (was für ein Titel!)“, schreibt Dylan auf seinem „X“-Kanal und gibt gleich ein wenig Nachhilfeunterricht.

Bob Dylan auf X:

„Timothee Chalamet spielt darin die Hauptrolle und ist ein brillanter Schauspieler. Also bin ich mir sicher, dass er mich absolut glaubhaft darstellen wird. Oder ein jüngeres Ich. Oder ein anderes Ich. Der Film basiert auf Elijah Walds ‚Dylan Goes Electric‘. Einem Buch, das 2015 erschienen ist. Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 1960er Jahren, die zu dem Fiasko in Newport führten. Nachdem Sie den Film gesehen haben, sollten Sie das Buch lesen.“

Anfang 2024 spotteten Fans zum ersten Mal die Dreharbeiten in New York mit Chalamet, als einige Straßenzüge auf frühe Sechziger getrimmt worden sind. Zuvor hatte Mangold bestätigt, dass der Schauspieler die Songs in seinem Film selber singen würde. „Es war eine wirklich erstaunliche Zeit in der amerikanischen Popkultur“, so der Regisseur damals.

Wohlwollendes Feedback zum Drehbuch

„Die Geschichte eines jungen, 19-jährigen Bob Dylan, der mit paar Dollarn in der Tasche nach New York kommt und innerhalb von drei Jahren zu einer weltweiten Sensation wird. Zuerst wird er in die New Yorker Folk-Musik-Familie aufgenommen und dann, natürlich, überholt er sie an einem bestimmten Punkt, als sein Stern so unglaublich aufsteigt.“

Um sich vorzubereiten, hat der Star aus „Dune“ und „Wonka“ nach eigenen Angaben 12 Stunden unveröffentlichter Dylan-Songs gesichtet, die ihm der langjährige Manager des Musikers und Film-Produzent Jeff Rosen geschickt hat. In weiteren Rollen spielen Boyd Holbrook, Dan Fogler, Scoot McNairy und als Filmfreundin Elle Fanning, dazu Monica Barbaro als Joan Baez. Regisseur James Mangold verriet, dass Dylan höchstpersönlich ein wohlwollendes Feedback zum Drehbuch gab.