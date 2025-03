Kritik: Bob Dylan begeistert beim Auftakt der „Rough and Rowdy Ways Tour 2025“

In den letzten vier Monaten stand Bob Dylan so sehr im Mittelpunkt der Popkultur wie nie zuvor in jüngerer Zeit. Dies ist vor allem auf Timothée Chalamets Darstellung von Dylan in der autorisierten Filmbiografie A Complete Unknown zurückzuführen. Sie spielte über 130 Millionen Dollar ein und erhielt acht Oscar-Nominierungen. Außerdem stellte sie einem Massenpublikum in einer surrealen Folge von Saturday Night Live , die Chalamet im Rahmen seiner Oscar-Kampagne moderierte, tiefgründige Stücke wie „Outlaw Blues“ und „Three Angels“ vor.

Dylan selbst spielte eine Rolle in dem Trubel. Einfach, indem er Twitter und Instagram auf verblüffende Weise nutzte und damit für einige Schlagzeilen sorgte. Wir versuchen immer noch herauszufinden, warum er einen Clip von Machine Gun Kelly aus dem Jahr 2016 gepostet hat, in dem er in einem Plattenladen in Orlando rappt. Und wer zum Teufel ist „Mary Jo“? Hat er wirklich einen Spieler der Buffalo Sabres in einem Aufzug in einem Prager Hotel getroffen? Hat er das alles wirklich selbst gepostet? Wir haben keine Ahnung. Während all dieser Zeit trat Dylan jedoch nie öffentlich auf.

Das änderte sich am Dienstagabend, als die 2025er-Etappe der Rough and Rowdy Ways-Tour im Tulsa Theater mit 2.800 Sitzplätzen begann. Dylan-Fans aus aller Welt strömten für die Show nach Oklahoma. Und erwarteten Änderungen im Set, die so unvorhersehbar waren wie sein Auftritt auf der Outlaw Tour im vergangenen Sommer. Da spielte er Coverversionen von Grateful Dead und Chuck Berry. Und er belebte Originale wie „Under the Red Sky“ und „Shooting Star“ wieder, die er seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt hatte.

Ständige Neuerfindung der Songs

Aber ähnlich wie bei der Europatournee im Oktober/November 2024, die auf das Outlaw Festival folgte, war dies eine Rückkehr zur Standard-Show Rough and Rowdy Ways. Tatsächlich war es genau das 17-Song-Set, das er spielte, als er das Jahr 2024 mit drei Abenden in der Londoner Royal Albert Hall abschloss. Für Fans, die die Show live über Fanforen verfolgten, mag dies enttäuschend gewesen sein. Aber für diejenigen von uns, die das Glück hatten, sie live mitzuerleben, fühlte sich nichts davon auch nur im Entferntesten routiniert, sicher oder vorhersehbar an. Dank seiner ständigen Neuerfindung der Songs.

Als es mit „All Along the Watchtower“ losging, war vieles sofort offensichtlich. Zunächst einmal ist Schlagzeuger Jim Keltner nicht dabei und wurde durch Anton Fig ersetzt. Der ist vor allem für seine langjährige Tätigkeit in der Late Show With David Letterman bekannt. Fig hat eine Vorgeschichte mit Dylan, die bis zu den Empire Burlesque-Sessions von 1985 zurückreicht. Es war auch klar, dass die viermonatige Pause von der Tour seinen Stimmbändern Zeit gab, sich auszuruhen und zu erholen. Von der verzerrten „Wolfman Voice“ , die die Shows in der Vergangenheit plagte, ist keine Spur mehr zu hören. Sie wurde durch ein beruhigendes Schnurren ersetzt, bei dem fast jede Silbe klar ist.

Eine Show für echte Fans

Auf „All Along the Watchtower“ folgte „It Ain’t Me Babe“. Was sicherlich die Ohren einiger Fans aufhorchen ließ, die dachten, sie würden tatsächlich einen Abend mit bekannten Oldies erleben. Aber dem war nicht so. Mit der möglichen Ausnahme von „Desolation Row“ und „It’s All Over Now, Baby Blue“ – nicht gerade klassische Rock-Radiofavoriten – konnte nichts anderes im Set auch nur wohlwollend als „Hit“ bezeichnet werden. Dies ist eine Show für echte Fans, die zu diesem Zeitpunkt die überwiegende Mehrheit seines Live-Publikums ausmachen. Die meisten Gelegenheitsfans haben es vor gut 25 Jahren aufgegeben, ihn live zu sehen.

Ähnlich wie im letzten Jahr wurde „When I Paint My Masterpiece“ zur Melodie von „Istanbul (Not Constantinople)“ gesungen. Und „Black Rider“ und „My Own Version of You“ wurden radikal auf Dylans Stimme und Klavier reduziert. Mit minimaler Begleitung durch die Band. Die Wirkung war eindringlich und versetzte die Menge in atemlose Stille. Auch wenn es sich hierbei um dieselben Songs von Rough and Rowdy Ways handeln mag, die er seit 2021 spielt, klingen sie doch ganz anders als damals. Sie haben sich nie aufgehört weiterzuentwickeln. Genau wie die traditionelle Folkmusik, die Dylan in seinen frühen Tagen spielte.

Nach einem ausgelassenen „To Be Alone With You“ sagte Dylan dem Publikum, dass sie nach einer zehnminütigen Pause zurückkommen würden. Sie kehrten mit „Crossing the Rubicon“ und einem überwältigenden „Desolation Row“ zurück, das einen Großteil des Publikums auf die Beine brachte. Es ist der 60. Jahrestag des Epos „Highway 61 Revisited“. Seine Kraft ist ungebrochen. Auch wenn Dylan einige der späteren Verse gestrichen hat. (Eines Tages werden wir ihn die Segmente „all the agents and the superhuman crew“ und „Titanic sails at dawn“ wieder vortragen hören, aber nicht jetzt.)

Zweifellos eines der besten Lieder, die er seit der Jahrhundertwende geschrieben hat

„Key West“ war der emotionale Höhepunkt der Rough and Rowdy Ways Kickoff-Show in Milwaukee im Jahr 2021. Und ist mit der Zeit immer besser geworden. Dies war ein spärliches, langsames Arrangement, das jedes Wort des Liedes betonte. Das die Flucht eines Mannes in ein neues Leben „jenseits des Meeres, jenseits des Treibsands“ in Key West, Florida, beschreibt. Es ist zweifellos eines der besten Lieder, die er seit der Jahrhundertwende geschrieben hat.

Es sollte angemerkt werden, dass es sich um eine Show ohne Handys handelte und alle Geräte in verschlossenen Yondr-Beuteln an der Tür deponiert wurden. Dies sorgte für einiges Murren. War aber der richtige Schritt. Bei den Shows des Outlaw Festivals im vergangenen Sommer war es logistisch nicht möglich, Handys zu verbieten. Viele Fans verbrachten die gesamte Dauer seines Sets damit, Fotos zu machen, Videos zu drehen, komplette Songs per FaceTime an Freunde zu senden oder durch soziale Medien zu scrollen.

Dies war eine völlig andere Umgebung, in der die Aufmerksamkeit aller zu 100 Prozent auf die Bühne gerichtet war. Hoffen wir, dass sich dieser Trend fortsetzt.

„In der Wut des Augenblicks kann ich die Hand des Meisters sehen“

Dylan verließ die Bühne nie für eine Zugabenpause. Aber er stellte kurz die Band vor, bevor er den Abend mit „Goodbye Jimmy Reed“ und „Every Grain of Sand“ beendete. Letzteres ist der einzige Song im Set, der zwischen 1971 und 2020 aufgenommen wurde. Es entstand 1981 gegen Ende seiner Gospel-Phase. Und war von dem Moment an großartig, als er ein grobes Demo mit dem Gebell seiner Hunde im Hintergrund aufnahm. Wie viele Lieder aus dieser Zeit handelt es von der Suche nach Gott in einer Welt, die vom Chaos beherrscht wird. „In der Wut des Augenblicks kann ich die Hand des Meisters sehen“, schrieb er. „In jedem zitternden Blatt, in jedem Sandkorn.“

Als es vorbei war, warf Dylan noch einen kurzen Blick auf die Menge neben der Bühne, bevor die Lichter dunkler wurden und sie aus dem Blickfeld verschwanden. Dies war die erste von erstaunlichen 57 Shows, die er bis September spielen wird. Ein anspruchsvoller Zeitplan für einen Musiker jeden Alters. Für einen Mann, der kurz vor seinem 84. Geburtstag steht, ist das bemerkenswert. Unabhängig davon, wie luxuriös er reist.

Wenn Sie Dylan all die Jahre gemieden haben, weil Sie gehört haben, dass er nicht die richtigen Songs spielt oder seine Stimme nicht mehr die beste ist, raten wir Ihnen, das auszublenden. Und sich diese Show selbst anzusehen. Er spielt genau die richtigen Songs für diesen Moment. Und seine Stimme ist trotz jahrzehntelanger Abnutzung immer noch ein kraftvolles Instrument.

Ein Dutzend Fortsetzungen von A Complete Unknown

Außerdem ist es leicht, Dylans Live-Konzerte als selbstverständlich hinzunehmen, da er seit Reagans Amtszeit praktisch ununterbrochen auf Tournee ist. Aber eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft wird die „Never Ending Tour“ tatsächlich zu Ende gehen. Im Moment stehen jedoch noch 56 Shows an, und an Ruhestand ist noch nicht einmal zu denken. In einer Karriere, die mit genügend großen Momenten für ein Dutzend Fortsetzungen von A Complete Unknown gefüllt ist, könnte sein Engagement für ein Leben auf der Straße bis weit in seine 80er Jahre hinein das beeindruckendste sein.

Bob Dylans vollständige Setlist im Tulsa Theater am 25. März:

1. All Along the Watchtower

2. It Ain’t Me, Babe

3. I Contain Multitudes

4. False Prophet

5. When I Paint My Masterpiece

6. Black Rider

7. My Own Version of You

8. To Be Alone With You

9. Crossing the Rubicon

10. Desolation Row

11. Key West (Philosopher Pirate)

12. Watching the River Flow

13. It’s All Over Now, Baby Blue

14. I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

15. Mother of Muses

16. Goodbye Jimmy Reed

17. Every Grain of Sand