Bob Dylan: Die 10 besten Songs der 1980er-Jahre

Die 1980er Jahre werden weithin als absoluter Tiefpunkt in Bob Dylans Karriere angesehen. Eine Zeit, in der er von Gospelmusik zu halbherzigen Alben wie „Knocked Out Loaded“ und sogar vergessenen Filmen wie „Hearts of Fire“ abdriftete. Aber er hat in dieser Zeit sieben Soloalben und die erste Traveling-Wilburys-LP veröffentlicht. Echte Fans wissen, dass sich unter Schrott wie „Ugliest Girl in the World“ und „Under Your Spell“ eine Menge großartiger Songs befinden.

10. „Series of Dreams“

In den 1980er-Jahren nahm Bob Dylan immer wieder einen absolut brillanten Song auf. Und entschied dann, ihn nicht auf seinem Album zu veröffentlichen. „Series of Dreams“ ist ein wunderbares Beispiel für diese frustrierende Tendenz. Das herrlich trippige Stück wurde für das 1989er Album Oh Mercy herausgeschnitten.

Aber Dylan war damit nicht zufrieden. Je mehr der Produzent Daniel Lanois darauf drängte, desto stärker widersetzte sich Dylan. Er erklärte rundheraus, es sei zu lang. Und er wolle nichts davon herausschneiden. Nur zwei Jahre später wurde es wiederbelebt, als eine neu abgemischte Version auf The Bootleg Series Volumes 1-3 (Rare & Unreleased) 1961-1991 erschien.

Es wurde ein Video dazu gedreht. 1993 spielte Dylan es sogar live. Eine alternative Aufnahme tauchte 2008 auf The Bootleg Series Vol. 8: Tell Tale Signs: Rare and Unreleased 1989-2006.

9. „Brownsville Girl“

Mit Ausnahme der Zusammenarbeit mit Jacques Levy bei „Desire“ und einiger Songs, die er mit Mitgliedern der Band komponierte, schrieb Bob Dylan fast sein gesamtes Material aus der Zeit vor den 1980er-Jahren ohne fremde Hilfe. Aber sobald die achtziger Jahre anbrachen, begann er, Songs mit jedem zu schreiben. Von Tom Petty bis Carole Bayer Sager, Tim Drummond, Robert Hunter und sogar Bono.

Seine mächtigste Zusammenarbeit war das 11-minütige Epos „Brownsville Girl“ (zusammen mit Sam Shepard geschrieben) auf dem ansonsten miserablen Album Knocked Out Loaded von 1986. Das Stück springt überall hin. Es erinnert aber immer wieder an den Gregory-Peck-Film The Gunfighter von 1950. Niemand weiß, wer Zeilen wie „Die Menschen tun nicht, woran sie glauben. Sie tun nur, was am bequemsten ist. Und bereuen es dann“ und „Sogar die Tauschbörsen hier in der Gegend werden korrupt“ geschrieben hat. Aber sie sind erstaunlich.

8. „Dark Eyes“

Anfang 1985 war Bob Dylan mit den Aufnahmen zu Empire Burlesque so gut wie fertig, als ihn der Produzent Arthur Baker bat, einen einfachen akustischen Song zu schreiben, um das ansonsten glatte, modern klingende Album abzuschließen.

Dylan hatte das Material nicht. Bis er eines Nachts in der Lobby des New Yorker Plaza Hotels über eine Prostituierte stolperte. „Sie hatte blaue Ringe um die Augen. Schwarzen Eyeliner. Und dunkle Augen“, schrieb er 2004 in den Chronicles. „Sie sah aus, als wäre sie verprügelt worden und hätte Angst, wieder verprügelt zu werden“.

Das traurige Bild inspirierte Dylan dazu, „Dark Eyes“ in seinem Plaza-Hotelzimmer zu schreiben, während er auf den Central Park hinunterblickte. Es dauerte weitere zehn Jahre, bis er den Song zum ersten Mal live spielte. Und zwar auf Wunsch von Patti Smith, als er sie aufforderte, einen beliebigen Song aus seinem Katalog auszuwählen, den sie im Duett singen sollten.

7. „Everything Is Broken“

Im Jahr 1989 schien es durchaus möglich, dass Dylan nie wieder ein großartiges Album machen würde. Trotz einer Reihe von unterhaltsamen Tourneen mit Tom Petty und den Grateful Dead waren seine letzten drei Alben extreme Enttäuschungen.

Schlimmer noch, manchmal schien es, als würde er es kaum noch versuchen. „Ich hatte keine Verbindung zu irgendeiner Art von Inspiration“, schrieb er in Chronicles. „Was auch immer am Anfang da war, war verschwunden und geschrumpft. Die Dinge änderten sich, als Bono ihm vorschlug, mit Daniel Lanois zu arbeiten. Er machte sich auf den Weg nach New Orleans, um mit dem Produzenten an Oh Mercy zu arbeiten. Einer der neuen Songs, den er schrieb, Everything Is Broken“, spiegelte deutlich seinen damaligen Gemütszustand wider. Vor allem nachdem er sich schwer an der Hand verletzt hatte und lange Zeit nicht Gitarre spielen konnte.

Ironischerweise war ein Song über seinen kaputten Zustand eines der ersten Anzeichen dafür, dass er tatsächlich nicht kaputt war und immer noch zu Großem fähig war.

6. „Tweeter and the Monkey Man“

Auf den ersten Blick scheint der Traveling-Wilburys-Song „Tweeter and the Monkey Man“ (geschrieben von Tom Petty und Bob Dylan) eine Anspielung auf Bruce Springsteen zu sein. Schließlich ist der Song gespickt mit Verweisen auf Springsteen-Songs wie „Thunder Road“, „Stolen Car“, „Mansion on the Hill“, „State Trooper“ und sogar „Lion’s Den“. Doch in einem Interview mit Rolling Stone aus dem Jahr 2013 schwor Petty, dass es sich um eine liebevolle Hommage handelte.

„Es war überhaupt nicht dazu gedacht, [Springsteen] zu verspotten“, sagte Petty. „Es begann damit, dass Bob Dylan sagte: ‚Ich möchte einen Song über einen Typen namens Tweeter schreiben. Und es braucht jemand anderen.‘ Ich sagte: ‚The Monkey Man‘. Und er sagte: ‚Perfekt, ‚Tweeter and the Monkey Man.‘ Und er sagte: ‚Okay, ich will die Geschichte schreiben. Und ich will sie in New Jersey spielen lassen.‘ Ich sagte: ‚Okay, New Jersey.‘ Und er meinte: ‚Ja, wir könnten Anspielungen auf Bruce Springsteen-Titel verwenden.‘ Er hat das eindeutig als Lob gemeint.“

5. „Sweetheart Like You“

„Sweetheart Like You“ ist ein Liebeslied, wie es nur Bob Dylan schreiben konnte. „Weißt du, eine Frau wie du sollte zu Hause sein“, singt er in dem Lied von 1983. „Dort gehörst du hin. Und passt auf jemanden auf, der dich wirklich liebt.“

Diese Passage hat einige Leute verärgert. „Diese Zeile kam nicht genau so heraus, wie ich sie haben wollte“, sagte er 1984 dem Rolling Stone . „Aber, äh … Ich hätte diese Zeile leicht ändern können, um sie nicht so übermäßig, äh, zärtlich zu machen , wissen Sie? Aber ich denke, das Konzept wäre immer noch dasselbe gewesen. Du siehst eine gut aussehende Frau auf der Straße. Du fragst dich: ‚Was machst du denn auf der Straße? Du bist so hübsch. Wozu brauchst du das alles?’“

Abgesehen von dieser einen Zeile ist es ein sehr schöner Song, den er mit einem seiner ersten Videos bewarb. Es zeigt Dylan und seine Band, die in einer leeren Bar spielen, während ein ziemlich trauriger Hausmeister zuschaut. Er hat das Lied bisher noch nicht live gespielt.

4. „Most of the Time“

Nicht wenige Leute verließen im Jahr 2000 High Fidelity mit der gleichen Frage: „Was war das für ein toller Bob-Dylan-Song, den sie am Ende gespielt haben?“ Die Antwort war „Most of the Time“. Eine eindringliche Melodie des Bedauerns von Oh Mercy.

Ähnlich wie bei „Everything Is Broken“ handelt es sich um die Worte eines Mannes, der mehr als nur ein paar Fehler gemacht hat. Auch wenn dieses Lied in Herzschmerz getaucht ist. „Most of the time“, singt er. „She ain’t even in my mind/I wouldn’t know her if I saw her/She’s that far behind“. Auf Tell Tale Signs gibt es zwei erstaunliche alternative Versionen.

3. „Every Grain of Sand“

Dylans LP Shot of Love aus dem Jahr 1981 ist ein äußerst gemischtes Werk, das jedoch mit dem absolut erhabenen Every Grain of Sand“ abschließt. Trotz Songs wie „Property of Jesus“ ist Shot of Love kein streng christliches Album. Aber es ist leicht, die biblischen Bezüge in „Every Grain of Sand“ zu erkennen.

„Wie Kain sehe ich jetzt diese Kette von Ereignissen, die ich durchbrechen muss“, singt Dylan. „In der Wut des Augenblicks kann ich die Hand des Meisters sehen. In jedem Blatt, das zittert. In jedem Sandkorn“. Viele Fans sind der Meinung, die endgültige Version sei das Home-Demo auf der ersten Bootleg Series. Man kann Dylans Hunde im Hintergrund bellen hören. Aber irgendwie macht das den Song nur noch besser.

2. „Blind Willie McTell“

In einem alternativen Universum hätte Bob Dylan „Blind Willie McTell“, „Foot of Pride“ und „Someone’s Got a Hold on My Heart“ auf das 1983 erschienene Album Infidels aufgenommen. Und dann eine triumphale Tournee mit der New-Wave-Band Plugz gestartet, die ihn 1984 bei Letterman unterstützte. Das hätte ihm ein großes Comeback beschert. Und ihn in den 1980er Jahren auf einen ganz anderen Weg gebracht. Aber es sollte nicht sein. „Blind Willie McTell“ ist einer der besten Songs, die er in jedem Jahrzehnt geschrieben hat. Aber er hielt ihn damals einfach nicht für veröffentlichungswürdig.

„Ich dachte, ich hätte es nicht richtig aufgenommen“, sagte er 1984 dem Rolling Stone. „Aber ich weiß nicht, warum das Zeug bei mir rauskommt. Ich meine, bei anderen Leuten scheint es nie rauszukommen.“ Dylan veröffentlichte es schließlich 1991 selbst auf der Bootleg Series. Es wurde als ein atemberaubendes Meisterwerk gefeiert. Nachdem die Band es 1993 aufgenommen hatte, nahm Dylan es in seine Live-Show auf. Es blieb die nächsten zwei Jahrzehnte in der Rotation.

1. „Jokerman“

In den frühen 1980er Jahren verbrachte Dylan viel Zeit mit Segeln in der Karibik. „Ich und ein anderer Kerl haben dort unten ein Boot“, sagte er 1984 dem Rolling Stone. „’Jokerman‘ ist mir auf den Inseln eingefallen. Es ist sehr mystisch. Die Formen dort und die Schatten scheinen so uralt zu sein. Der Song wurde irgendwie von diesen Geistern inspiriert, die sie Jumbis nennen.“

Das mysteriöse Lied bildet den Auftakt zu Infidels. Dylan veröffentlichte es als Single, die jedoch nicht einmal in den Charts landete. Dennoch bewarb er es mit einem Video. Und trat 1984 bei seinem legendären Letterman-Auftritt auf. Der Song verschwand dann für weitere 10 Jahre. Bis er ihn plötzlich bei 103 aufeinanderfolgenden Konzerten spielte.