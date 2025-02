Obskures Posting: Ist Bob Dylan tatsächlich Fan von Machine Gun Kelly?

Bob Dylan ist nicht nur einer der größten Songschreiber aller Zeiten, sondern auch ein Enigma. Obwohl er dafür bekannt ist, gerne wenig oder gar nichts zu sagen, hat sich der 83-Jährige in letzter Zeit für seine Verhältnissesogar recht kommunikativ gezeigt – etwa mit einer Reihe überraschender Tweets beziehungsweise X-Postings. Jetzt legt Dylan in Sachen Überraschungen noch einmal nach und veröffentlicht auf seiner offiziellen Instagram-Seite einen Live-Clip von Machine Gun Kelly.

Das Obskure daran: Der Clip, den Dylan (oder sein Social-Media-Team?) von dem Rapper-turned-Poppunker postete, hat mit Dylan offenbar gar nichts zu tun. Hätte Machine Gun Kelly darin ein Dylan-Stück performt oder Ähnliches, hätte man zumindest noch einen Anhaltspunkt gehabt – aber so?

Bob Dylan: Fans sind irritiert

Eine Bildunterschrift, die das irgendwie erklären könnte? Fehlanzeige. Dylans Account teilt einfach wortlos einen Konzertmitschnitt von „MGK“ aus dem Jahr 2016 – und die Kommentatoren sind teilweise verwundert, teils belustigt. „Das ist das Schönste, was mir je im Internet passiert ist“, schreibt der Musiker Mod Sun in den Kommentaren. Ein anderer User ist weniger begeistert: „Bob, was zur Hölle soll das?“.

„Bob hat’s euch doch gesagt: He contains multitudes“, spielt ein User auf einen Dylan-Song an. Der große „Song and Dance Man“ möchte seine Anhänger ein wenig verärgern, meint wiederum eine andere Person: „Ich liebe es, wenn Dylan-Fans sich aufregen, weil er einen Curveball wirft.“ „Er hat das doch nur geteilt, weil er glaubt, dass das Timothée Chalamet ist“, scherzt ein anderer Instagram-User.

Ursachenforschung

„Pitchfork“ hat eine eigene Theorie. Das Posting könnte mit Timothée Chalamet zusammenhängen, der Dylan im jüngsten Biopic A Complete Unknown verkörpert. Chalamet bezog sich 2023 in einer Saturday Night Live-Sendung auf Machine Gun Kelly und bezeichnete sich selbst scherzhaft als „eine gut gepflegte Version von MGK. Das wäre allerdings schon um viele Ecken beziehungsweise Metaebenen gedacht. Das Magazin bringt außerdem Beak> und den ehemaligen Portishead-Musiker Geoff Barrow als mögliche Verbindung zwischen den beiden ungleichen Polen ins Spiel. Hintergrund ist eine Aussage Barrows aus dem Jahr 2023, in der er The Weeknd kritisierte, nachdem dieser dem verstorbenen MF Doom Tribut gezollt hatte. Barrow verglich die Geste damals mit „Machine Gun Kelly, der sich als Bob Dylan verkleidet“.

Machine Gun Kelly freut sich

Machine Gun Kelly selbst ist über das Posting wenig überraschend begeistert. „WTF. Das war nicht auf meiner 2025-Bingo-Card“, schrieb der Musiker laut „NME“ in seiner Insta-Story. Den Moment bezeichnete er als „so cool“ und zeigte sich Dylan gegenüber dankbar. Kein Wunder – einen solchen Ritterschlag (sollte es denn tatsächlich einer gewesen sein) bekommt man nicht alle Tage!

Übrigens hatte Bob Dylan genau wie Machine Gun Kelly mal das Wort Gun (in anderer Schreibweise) im Namen. Ein frühes Alias von Dylan war nämlich Elston Gunnn – eine weitere Spur?