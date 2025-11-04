Exklusiv: Darum wäre Bob Dylan gerne in Berklee unterrichtet worden

Bob Dylan hat die Ehrendoktorwürde in Musik vom Berklee College of Music angenommen. Das erste Mal seit 1970, dass ihm eine amerikanische Hochschule eine solche Ehre zuteilwerden lässt.

„Danke, Berklee College of Music, dass Sie mir diese prestigeträchtige Auszeichnung verleihen. Was für eine angenehme Überraschung“, erklärte Dylan.

„Wer weiß, welchen Weg meine Karriere genommen hätte, wenn ich von einigen der großartigen Musiker hätte lernen dürfen, die an Berklee unterrichten. Ein Gedanke, über den man nachdenken kann.“

Dylans Einfluss auf die Musikgeschichte

Die Hochschule würdigt Dylans „außerordentlichen Einfluss auf die moderne Musik“ und seine „lebenslange Hingabe an kreative Erkundung“. „Dies ist ein unglaublicher Moment für unsere Institution“, sagte Berklee-Präsident Jim Lucchese. „Bob Dylans Musik hat geprägt, wie die Welt sich selbst hört. Er ist ein Künstler, der nie aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln – der Wahrheit durch Klang und Sprache nachzujagen. Genau diesen Geist wollen wir hier jeden Tag fördern. Ihn zu ehren, fühlt sich wie eine Bestätigung des kreativen Impulses an, der diese Hochschule aufgebaut hat.“

Auch Matt Glaser, künstlerischer Leiter des American Roots Music Program an Berklee, fügte hinzu: „Bob Dylan hat ein Leben lang gelernt, aufgenommen und jede amerikanische Musiktradition transformiert. Berklee lehrt all die Musik, die Dylan liebt. Seine tiefe Auseinandersetzung mit dem afroamerikanischen Blues spiegelt sich in einem Großteil unseres Lehrplans wider, der auf den amerikanischen Varianten der Musik der afrikanischen Diaspora basiert.“

„Wir alle spielen Folk Music“

„Wie jeder, der seine Bücher gelesen oder seine über hundert Radiosendungen gehört hat, weiß, ist Dylan auch ein großartiger Lehrer und Lernender“, so Glaser weiter. „Er zeigt uns, wie man sein ganzes Leben lang über Musik und Kunst lernt – und alles als Einheit begreift. Ich liebe die Anekdote, die Dylan selbst erzählt: Er ging einmal im Five Spot in Greenwich Village zu Thelonious Monk, stellte sich vor und sagte: ‚Ich spiele Folk-Musik die Straße runter.‘ Monk antwortete: ‚Wir alle spielen Folk-Musik.‘“

Dylan brach 1959 nach nur einem Semester sein Studium an der University of Minnesota ab, wo er kaum Vorlesungen besuchte. Eine Ehrendoktorwürde erhielt er zuletzt 2004 von der University of St. Andrews in Schottland. Zuvor hatte er 1970 eine Auszeichnung der Princeton University entgegengenommen – in Anwesenheit von David Crosby. Dieses Ereignis inspirierte seinen Song „Day of the Locusts“ aus dem Album „New Morning“.

Die Heuschrecken sangen für ihn

„Oh, die Bänke waren mit Tränen und Schweiß befleckt“, schrieb Dylan damals. „Die Vögel flogen von Baum zu Baum / Es gab wenig zu sagen, kein Gespräch / Als ich zur Bühne trat, um mein Diplom abzuholen / Und die Heuschrecken sangen in der Ferne / Ja, die Heuschrecken sangen eine süße Melodie / Oh, die Heuschrecken sangen in der Ferne / Ja, die Heuschrecken sangen, und sie sangen für mich.“

In seinen Memoiren „Chronicles“ (2004) erinnerte sich Dylan an diesen Tag: „Ich war froh, das Diplom zu bekommen. Ich konnte es gebrauchen. Der bloße Anblick und das Gefühl davon standen für Respektabilität und hatten etwas vom Geist des Universums in sich. Nachdem ich die Zeremonie halb flüsternd, halb murmelnd überstanden hatte, wurde mir die Urkunde überreicht. Wir stiegen zurück in den großen Buick und fuhren davon.“

Konzert zu Dylans Ehren

Zu der neuen Auszeichnung von Berklee wird Dylan selbst nicht erscheinen. Die Hochschule veranstaltet jedoch am Mittwochabend ein Konzert unter dem Titel „Watching the River Flow: A Roots Salute to Bob Dylan“. Studierende, Lehrkräfte, Alumni und Gastmusiker werden Klassiker wie „Blowin’ in the Wind“, „The Times They Are A-Changin’“ und „Chimes of Freedom“ aufführen.

Den Abschluss bildet eine besondere Version von „It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)“, bei der ausgewählte Studierende abwechselnd die zwanzig Strophen singen.