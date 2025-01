Bob Dylan: Hey, Mister TikTok Man

Der Erfolg von James Mangolds vor drei Wochen in den USA angelaufenem Non-Dylan Bio-Pic „A Complete Unknown“ mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle (deutscher Kinostart: 27. Februar), lässt nicht nur die Streaming-Zahlen der Dylan-Songs in die Höhe schnellen, auch auf dem Videoportal TikTok ist die Bobmania ausgebrochen. User:innen stellen das Cover seines Albums „The Freewheelin’ Bob Dylan“ nach, das den Songwriter mit seiner damaligen Freundin Suze Rotolo durch die winterliche Jones Street in Greenwich Village spazierend zeigt, oder laufen einfach wie der Songwriter fröstelnd in dünner Wildlederjacke mit oder ohne Partner:in durch schneebedeckte Straßen.

Jetzt hat Bob Dylan, wenige Monate nach seinen ersten kryptischen Tweets auf X, sogar seinen eigenen TikTok-Kanal. Der erste Post zeigte eine Reihe von Clips aus verschiedenen Schaffensphasen, unterlegt mit den klassischen Songs „Like a Rolling Stone“, „Knockin‘ on Heaven’s Door“ und „Hurricane“.

Es könnte sein, dass der Mann, der so oft ein Vorreiter war, hier – ähnlich wie bei seiner in letzter Minute eingereichten Nobelpreisrede – ein bisschen spät dran ist, denn in den USA steht die Plattform vor einer möglichen Abschaltung. Im April 2024 unterzeichnete Präsident Joe Biden ein Gesetz, das den chinesischen Mutterkonzern ByteDance verpflichtet, TikTok innerhalb von neun Monaten zu verkaufen, andernfalls droht ein Verbot der App. Die Frist für diesen Verkauf endet am 19. Januar 2025.

Aber vielleicht ist Bob Dylan ja im Frühjahr eh außer Landes und reist, wie es seit fast vier Jahrzehnten so seine Art ist, mti seinen Liedern um die Welt. Könnte sein, dass der neueröffnete TikTok-Account seine Art ist, für die kommenden Monate subtil eine Europa- und Asien-Tour anzukündigen.