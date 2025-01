USA: Oberster Gerichtshof bestätigt TikTok-Verbot – einstimmig

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat ein Gesetz zum Verbot von TikTok in den Vereinigten Staaten bestätigt und damit den Weg dafür geebnet, dass die Plattform am Sonntag abgeschaltet werden könnte.

Die Richter entschieden heute, dass der Foreign Adversary Controlled Applications Act verfassungsgemäß ist, und wiesen TikToks Argument zurück, dass es gegen den ersten Verfassungszusatz verstößt. Das Urteil fiel einstimmig aus.

Das Urteil des Gerichts

„Es besteht kein Zweifel daran, dass TikTok für mehr als 170 Millionen Amerikaner eine unverwechselbare und weitreichende Möglichkeit der Meinungsäußerung, des Engagements und eine Quelle der Gemeinschaft bietet“, schrieb das Gericht. „Aber der Kongress hat entschieden, dass die Veräußerung notwendig ist, um seine gut begründeten nationalen Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Datenerhebungspraktiken von TikTok und seiner Beziehungen zu einem ausländischen Gegner zu berücksichtigen.“

Der Oberste Gerichtshof hörte am 10. Januar mündliche Argumente in diesem Fall an. Die Richter deuteten während des gesamten Verfahrens an, dass sie das Gesetz wahrscheinlich aufrechterhalten würden, das zuvor vom Berufungsgericht des Bezirks Washington bestätigt worden war.

TikTok: Schicksal der App in den USA so gut wie besiegelt

Die Regierung argumentierte heute, dass das Gesetz – das der TikTok-Muttergesellschaft ByteDance eine Frist von 270 Tagen ab der Verabschiedung einräumt, um die App zu verkaufen oder ein Verbot zu verhängen – einfach „versucht, die Fähigkeit ausländischer gegnerischer Nationen, an unsere Daten zu gelangen und die Kontrolle über die Plattform auszuüben, chirurgisch zu beseitigen.“

Mit der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ist das Schicksal der App, die in den USA 170 Millionen Nutzer hat, so gut wie besiegelt. Dass das Gesetz einen Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump in Kraft tritt, ist insofern bemerkenswert, als sich der designierte Präsident für die App erwärmt hat und angedeutet hat, dass er Maßnahmen zu deren Schutz ergreifen könnte. Trump hat sich sogar an den Obersten Gerichtshof gewandt, um eine Aussetzung des Verbots zu erwirken – obwohl unklar ist, was genau er getan hätte, um das Verbot aufrechtzuerhalten.

Reaktion von Donald Trump

Trump scheint immer noch einen Weg finden zu wollen, die App zu retten, und hat den CEO von TikTok, Shou Zi Chew, eingeladen, bei seiner Amtseinführung am Montag auf dem Podium zu sitzen. Es ist unklar, was Trump nach Inkrafttreten des Verbots tun könnte, aber Präsident Joe Biden, der das Verbot unterzeichnet hat, scheint ihm eine Chance zum Handeln geben zu wollen. Die scheidende Regierung hat erklärt, dass sie das Verbot am Sonntag nicht durchsetzen wird, so dass die Plattform und ihre 170 Millionen Nutzer in der Schwebe bleiben, wenn Trump nächste Woche sein Amt antritt.

„Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs war zu erwarten, und jeder muss sie respektieren“, schrieb Trump heute auf Truth Social als Reaktion auf das Urteil. „Meine Entscheidung über TikTok wird in nicht allzu ferner Zukunft getroffen werden, aber ich muss Zeit haben, die Situation zu überprüfen. Stay tuned!“