Timothée Chalamet auf dem roten Teppich – verkleidet als Bob Dylan!

Ganzheitliche Metamorphose: Sogar bei der Premiere von „A Complete Unknown“ erschien Hauptdarsteller Timothée Chalamet im „Blonde-Look“ des im Film verkörperten Bob Dylan. So waren die Reaktionen.

Eine detailverliebte Hommage

Am Freitag (13. Dezember) feierte das Biopic des US-amerikanischen Songwriters und Literaturnobelpreisträgers seine Erstaufführung in New York. Auf dem roten Teppich posierte natürlich auch Dylan-Schauspieler Timothée Chalamet – und sorgte dabei für Verblüffung. Denn gekleidet war er ganz im Stile der frühen 2000er: blaue Wollmütze, Karohemd, locker geknoteter Schal. Und das i-Tüpfelchen: Die blonden Stirnfransen, die dem 28-Jährigen über die Augen fielen.

Auch wenn es anfangs irritiert: Bei dieser Verkleidung handelt es sich nicht etwa um einen modischen Fehlgriff – sie ist eine Hommage. Denn Bob Dylan selbst rockte diesen Look, als er 2003 bei der Premiere seines Films „Masked and Anonymous“ auf dem Sundance Film Festival erschien. Detailversessen brachte Chalamet den Style über 20 Jahre später noch einmal auf den Punkt: sogar den Oberlippenbart hatte er sich stehen lassen.

Das meinen die Fans

Die Reaktionen im Netz – gespalten. Doch die Überraschung ist dem Dune-Star wohl gelungen. „Für einen Moment dachte ich, das sei ein wirklich gute Photoshop-Retusche. Ich kann nicht glauben, dass das echt ist“, schrieb ein Nutzer auf X.

Ein anderer scherzt: „Ich wusste nicht, dass es eine männliche Version von ,The Substance‘ gibt“ und bezieht sich damit auf den gleichnamigen Horror-Film über ein nicht ganz ungefährliches Verjüngungs-Serum.

Im Trend: „Method Dressing“

Dabei ist es gar nicht ungewöhnlich, dass Hollywood-Stars bei Premierefeiern dem Film mit Motto-Outfits Tribut zollen. Zum Beispiel Halle Bailey mit ihrem Kostüm zu „Arielle, die Meerjungfrau“ – oder Jenna Ortegas Goth-Garderobe zu „Wednesday“. Vor allem Margot Robbie erregte mit dem sogenannten „Method Dressing“ bei der „Barbie“-Promo-Tour Aufsehen. Warum dann nicht auch Timothée Chalamet als Bob Dylan?

Das Internet will das noch nicht so richtig wahrhaben: „Das hat bei ,Barbie‘ funktioniert! Das funktioniert nicht für ,A Complete Unknown‘! Die Studios wissen wirklich nicht, wie man die Stimmung wittert“, schreibt ein aufgebrachter User auf X.

„A Complete Unknown“ kommt in den USA am 25. Dezember in die Kinos. Hierzulande müssen wir uns noch etwas länger mit Bob-Dylan-Imitationen außerhalb des Films begnügen – die deutsche Version soll am 27. Februar 2025 anlaufen.