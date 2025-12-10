Bob Dylan macht (natürlich) weiter: Neue Tourdaten

Wenn Künstler:innen eines gewissen Alters in die Stadt kommen, ist gerne mal die Rede davon, dass es die letzte Chance sein könnte, sie live zu sehen. Viele Menschen kaufen sich dann eine Karte, um der Legende eine letzte Ehre zu erweisen.

Im Fall von Bob Dylan ist das natürlich totaler Quatsch. Denn auch wenn er seine Konzertreise seit Ende der Pandemie seit seinem jüngsten Album von 2020 die „Rough And Rowdy Ways“-Tour nennt, wissen wir natürlich alle, dass er sich seit dem 7. Juli 1988 auf einer – bis auf die erzwungene Covid-Pause – unaufhörlichen Tour befindet, die insgesamt weit mehr als 3000 Konzerte umfasst.

Im Herbst war er auch in Deutschland unterwegs und spielte in Hamburg, Lingen und Köln einige von Kritik und Fans fast einhellig gefeierte Konzerte. Irgendwie scheinen Dylans Haltung und Methode gerade gut in die Gegenwart zu passen. „Die Songs niemals abzuschließen und alle Erwartungen ins Leere laufen zu lassen widerspricht den der KI zugrundeliegenden Prinzipien der Homogenisierung, Klassifizierung und Optimierung, setzt ihnen etwas Menschliches – also einerseits Fehlbares, andererseits Wahrhaftiges – entgegen“, hieß es kürzlich in der Jahresrückblicks-Ausgabe unseres Newsletters „ROLLING STONE Wohnzimmer“.

Dylan als Gegengift zur digitalen Perfektion

„Das Unfertige (das im Werden begriffene, nicht abgeschlossene) und das Unperfekte (Risse, Kratzer, Dellen, Unregelmäßigkeiten, Körnungen) schaffen eine Poetik des Offenen, die die Wahrheit im Riss, in der Rauheit, in der Spur sucht. In einer Kultur, die Effizienz und Fehlerlosigkeit über alles stellt, wirken diese Ästhetiken wie Gegengift: Sie geben der Welt ihre Brüchigkeit zurück– und damit ihre Tiefe.“

Wie er kürzlich schon persönlich auf X bekanntgegeben hat, wird er also 2026 wieder auf die Bühnen dieser Welt steigen. Im Frühjahr, so wurde nun bekannt, wird er mit seiner Band im Mittleren Westen und Süden der USA unterwegs sein. Der 27 Konzerte umfassende Abschnitt der „Rough And Rowdy Ways“-Tour beginnt am 21. März in Omaha, Nebraska und endet am 1. Mai im texanischen Städtchen Abilene.

Die „Rough And Rowdy Ways“-Tour 2026