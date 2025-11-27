Bob Dylan: Die 80 besten Coverversionen im ultimativen Ranking

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Bob Dylan liebt es, wenn andere seine Songs sangen. Es ist erstaunlich, wie viele Songs hier schon oft von anderen Künstlern aufgenommen wurden, bevor er selbst seine eigenen Versionen veröffentlichte. Oft lebten sie ein ganz anderes Leben, entwickelten sich weiter und veränderten sich im Laufe der Jahre, wobei seine Idee des Songs nur als Blaupause diente. Und weil es so viele verschiedene Arten von Dylan-Songs gibt, gibt es auch eine Vielzahl unterschiedlicher Dylan-Coverversionen.

R&B-Sänger lieben es, sich in den Konturen von „Lay Lady Lay“ zu entspannen. Country-Sänger mögen seine rootsigen Stücke. Indie-Rocker konzentrieren sich auf seine traurige Seite. Heroische Rocksänger lieben es, die Gipfel von Klassikern mit offenem Ende zu erklimmen – wie „It’s All Over Now, Baby Blue“ oder „Like a Rolling Stone“ – und ihren eigenen Weg zu finden, um neue Bedeutungen inmitten der sich überschneidenden und oft widersprüchlichen Emotionen und Ideen zu schaffen, die in einem Dylan-Song aufgewühlt werden können. Selbst seltsame, beiläufige oder geradezu schlechte Dylan-Songs können großartige Coverversionen ergeben.

Beim Lesen dieses Artikels werden echte Fans sofort an ihre eigenen Lieblingscover denken, die es nicht in die Liste geschafft haben. Und das ist Teil des Spaßes. Diese Geschichte führt in eine Million Richtungen. Der Weg endet immer dort, wo Sie gerade sind.

80. William Shatner, „Mr. Tambourine Man” (1968)

Logbuch des Captains, Sternzeit 1968. William Shatner schafft das musikalische Äquivalent zur Weltuntergangsmaschine. Auf dem Höhepunkt von Star Trek nahm Captain Kirk diese bizarre Sprechgesangsversion von „Mr. Tambourine Man” auf und begab sich damit definitiv auf eine Reise mit seinem eigenen magischen, wirbelnden Schiff.

Er deklamiert den Text in seinem gequälten Stil, als würde er den ganzen Schmerz der Horta spüren, über psychedelischem Lounge-Pop. Am Ende schreit er: „Mr. Tambourine Maaaaaaan!“ Man kann mit Sicherheit sagen, dass er seine Mission, mutig dorthin zu gehen, wo noch kein Zimmerman zuvor gewesen ist, erfolgreich erfüllt hat. R.S.

79. Richard Hell and the Voidoids, „Going Going Gone“ (1982)

Die britischen Punks mögen darauf aus gewesen sein, heilige Kühe zu schlachten. Aber selbst die nihilistischsten Vertreter der CBGB-Szene behielten die Vergangenheit des Rock ’n’ Roll im Blick.

Auf seinem zweiten und letzten Album findet der Punk-Poet, den die „Times“ einmal als „eine Art zeitgenössisches Pendant zu Bob Dylan Mitte der 60er Jahre“ bezeichnete, einen unerwarteten Ausdruck für seine Trauer in einem Titel aus „Planet Waves“, den die Gitarristen Ivan Julian und Robert Quine mit einer Wildheit zerfleischen, die Robbie Robertson zahm erscheinen lässt. K.H.

78. The Dead Weather, „New Pony“ (2009)

Der kryptische Track „Street-Legal“ über ein Pferd namens Lucifer wird von Jack Whites Heavy-Rock-Supergroup mit schlammigem Blues behandelt. Laut Sängerin Alison Mosshart war dieser Track, wie ein Großteil des Debütalbums „Horehound“ der Band, ursprünglich gar nicht für die Veröffentlichung vorgesehen.

„Wir haben einfach geschaut, wie wir ihn angehen können und was wir daraus machen können”, sagte sie damals gegenüber „Billboard“. Sie haben vielleicht sogar mehr bekommen, als sie erwartet hatten. K.H.

77. Jenny Lewis, „Standing in the Doorway” (2019)

Lewis ist eine so großartige Songwriterin, dass niemand sich wünschen würde, dass sie sich an das Material anderer Leute hält. Aber in den seltenen Fällen, in denen sie einen anderen Künstler covert, zeigt sie, was für eine hervorragende Interpretin sie sein kann.

2019 veröffentlichte sie auf ihrer EP „iPhone Demos“ eine ausdrucksstark gesungene Heimaufnahme dieses herausragenden Songs aus „Time Out of Mind“, subtil überlagert. Lewis’ Version ist viel bodenständiger als Dylans düstere Meditation über die Sterblichkeit und zeigt, wie anpassungsfähig die Originalkomposition war. K.H.

76. The Dream Syndicate, „Blind Willie McTell” (1988)

Die psychedelischen Punks von The Dream Syndicate hatten schon immer eine enge Verbindung zu Dylans Songbook. Selbst in ihren Anfängen in den frühen 1980er Jahren, als sie für Hollywood-Clubkids Songs wie „Outlaw Blues” und „Groom’s Still Waiting at the Altar” für Hollywood-Clubkids spielten.

Sie waren die ersten, die „Blind Willie McTell” 1988 auf einer Fanzine-Single veröffentlichten, Jahre bevor Dylans Version herauskam. Steve Wynns bissiger Spott unterstreicht die bittere Anklage des Songs gegen die amerikanische Geschichte. Wie konnte Dylan einen so großartigen Song für „Infidels“ schreiben und ihn dann nicht auf das Album nehmen? Eines wissen wir mit Sicherheit. Niemand konnte den Blues so spielen wie Blind Willie McTell. R.S.