Dass die Spieler der deutschen Fußball-Nationalelf große Fans von Kontra K sind, dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Auf jeden Fall auch Dieter Bohlen. Der Ex-Modern-Talking-Komponist und DSDS-Juror glaubt, dass die Siegeschancen der von Julian Nagelsmann trainierten Mannschaft aber noch steigen könnten, wenn sie ein ganz bestimmtes Lied hört. Eines von ihm.

Am heutigen Freitag (05. Juli 2024, Stuttgart, 18 Uhr, Übertragung auf ARD/Magenta TV) tritt Deutschland bei der Euro 24 im Viertelfinale gegen den Topfavoriten Spanien an. Dieter Bohlen bekam Wind davon, dass das Geheimtraining von Neuer, Rüdiger, Musiala und Teamkollegen derart geheim bleiben sollte, dass sämtliche Rufe und Anweisungen im Training von lauter Musik in der Umgebung übertönt wurden – damit Passanten rund um das Trainingsareal nicht verstehen, was da auf dem Platz ausklamüsert wird. Unter den Liedern: „Benjamin Blümchen“ und „Cheri Cheri Lady“ von Modern Talking.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bohlen war begeistert, setzte augenblicklich einen Post ab. Und wandte sich mit Botschaft direkt an Trainer Nagelsmann: „Ich weiß, dass Julian meine Songs mag und deshalb fühl‘ ich mich geehrt, wenn auf dem Gelände ein Song von mir läuft. Was auch immer passiert, ich steh‘ hinter Julian und der gesamten Mannschaft!“

„Julian: you can win if you want! Das wäre der beste Motivationssong“

Und weiter: „Der Druck gewinnen zu müssen, muss wahnsinnig sein und der Gegner ist für mich eine der stärksten Mannschaften des Wettbewerbs. Ich steh‘ hinter unserer Mannschaft mit 100 Prozent meines Herzens und allen Daumen, die ich habe.“

Dabei hat Bohlen nicht „Cheri Cheri Lady“ auf seiner Vorschlagsliste, nicht mal „You’re My Heart, You’re My Soul“, sondern: „You Can Win If You Want“. Klar. „Julian: you can win if you want! Das wäre der beste Motivationssong.“

Falls die Nagelsmann-Elf die Spanier heute besiegt, dürfte Dieter Bohlen sicher einen weiteren Post absetzen …