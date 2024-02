Du singst wie ’ne Gießkanne: 12 knallige Bohlen-Sprüche als DSDS-Juror

Am Mittwoch (07. Februar) wird der selbsternannte Pop-Titan Dieter Bohlen 70 Jahre alt. Kein Alter für jemanden, der immer jugendlich ansteckend sein wollte. Nach seiner Musik-Karriere mit Modern Talking wurde er als Produzent und zum Förderer für die Talentbeschenkten und als Teil der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ zum Richter für die Erbärmlichen.

Was man über Dieter Bohlen wissen muss, wenn es nicht nur um seine zweifellos erfolgreiche Leistung als Schlagersängerinnen-Förderer und Deutsch-Pop-Erneuerer geht? Keiner konnte das so klar sagen wie ROLLING-STONE-Autor Uwe Kopf vor einigen Jahren, als er über den Einsatz des Musikers in der Casting-Show urteilte:

„Die Sprache zerbricht in Sprüche, bzw. „meine Hammersprüche“, aber Bohlen ist für die Jugend und die Kandidaten ungefähr das, was früher der Philosoph Sokrates für die Athener Knaben und Mädchen bedeutete: ein Vorbild, eine Gottheit. Die Kandidaten scheinen es zu brauchen und zu genießen, dass Bohlen stets einen Ton wählt wie der Schinder im Kriegsfilm „Full Metal Jacket“. Die Kandidaten, disqualifiziert und entwürdigt von Bohlen, erwachen aus ihrem Stumpfsinn und fühlen die Dringlichkeit des Lebens, wenigstens für diesen Moment oder vielleicht sogar ein paar Tage, falls der Schock nachwirkt. Wenn Bohlen lacht, dann ist auch das eine Drohung und ein Ansporn, sein Mund wird zum Dreieck, und er ähnelt dem Schurken Joker, wie Jack Nicholson ihn in dem „Batman“-Film darstellt.“

Viel kann dem nicht hinzugefügt werden, außer eben ein Füllhorn an Sprüchen, die Bohlen ein paar armen Möchtegernsängerinnen und -sängern hinterherjagte.

Zitate aus DSDS von Dieter Bohlen

„Deine Performance war so flach, da kann ich schon fast drauf laufen.“ „Du klingst wie ein Frosch, der versucht zu singen.“ „Dein Auftritt war wie eine Zugfahrt im Schneckentempo – langweilig und endlos.“ „Mit deiner Stimme könnte man vielleicht Glasscheiben zerbrechen, aber keine Herzen.“ „Es tut mir leid, aber du hast die Melodie so sehr vermasselt, dass ich dachte, ich höre einen Katzenchor.“ „Deine Darbietung war so schrecklich, dass selbst Auto-Tune nicht helfen könnte.“ „Deine Bühnenpräsenz erinnert mich an eine Zimmerpflanze – schön anzusehen, aber ohne jeden Ausdruck.“ „Deine Stimme klingt, als hättest du ein Hühnchen im Hals, das versucht zu gackern.“ „Selbst wenn du versuchst, dich zu verbessern, kommst du nicht über das Niveau einer Karaoke-Bar hinaus.“ „Deine Stimme hat mich heute überhaupt nicht abgeholt, die hat mich noch nicht einmal angerufen.“ „Du singst wie ’ne Gießkanne.“ „Das war nicht Fisch, nicht Fleisch, das war irgendwie Tofu.“