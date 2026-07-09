Bonnie Tyler ist tot!

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Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Wie ihre Familie und ihr Management am Donnerstag (09. Juli) in einer offiziellen Erklärung auf der Website der Musikerin mitteilten, verstarb sie in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen einer schweren Erkrankung.

„Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es in dem Statement.

Zuvor hatte Tyler nach einer schweren Darmperforation und einer anschließenden Notoperation wochenlang auf einer Intensivstation gelegen und war erst im Juni aus einem künstlichen Koma erwacht. Ihre Familie bat die Öffentlichkeit und die Medien in dieser schweren Stunde um die Wahrung der Privatsphäre.

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