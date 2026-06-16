Bonnie Tyler nicht mehr im Koma, aber „nach wie vor sehr krank“ – Sommertournee abgesagt

Bonnie Tyler liegt nicht mehr im Koma, doch ihre Sommertournee wurde abgesagt – die Sängerin befindet sich nach einer Notoperation am Darm in einer voraussichtlich langen Genesungsphase.

In einem Statement vom Montag, dem 15. Juni, teilte Tylers Familie mit, sie liege noch immer auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Portugal und sei „nach wie vor sehr krank“. Zwar verbessere sich ihr Zustand, doch sei es „ein langsamer Prozess“. Ihre Ärzte seien weiterhin zuversichtlich, dass sie sich gut erholen werde – aber das brauche Zeit.

Vor diesem Hintergrund gab Tylers Familie bekannt, dass sämtliche Shows bis August entweder abgesagt oder, „wo möglich“, auf das nächste Jahr verschoben worden seien. Gleichzeitig zeigte sich die Familie „hoffnungsvoll“, dass die Sängerin im Herbst auf die Bühne zurückkehren könne.

Dank an Fans weltweit

„Wir entschuldigen uns bei allen Fans von Bonnie und bei unseren Veranstalterpartnern für die Enttäuschung, die dies verursacht, vertrauen aber darauf, dass ihr Verständnis habt und uns in diesen schwierigen Zeiten begleitet. Wir hoffen, euch stattdessen nächstes Jahr zu sehen“, heißt es in dem Statement. „Wir möchten uns bei allen für die überwältigende Welle der Liebe und Unterstützung aus aller Welt bedanken, die wir für Bonnie erhalten haben, und euch wissen lassen, dass sie sich dieser guten Wünsche bewusst ist und sich von Herzen dafür bedankt.“

Tyler, bekannt vor allem durch ihren Hit „Total Eclipse of the Heart“, hatte Ende Mai eine Europatournee zum 50. Jubiläum ihrer Karriere starten wollen. Ihre Debütsingle „My! My! Honeycomb“ war 1976 erschienen. Wenn die Genesung wie erhofft voranschreitet, könnte sie am 23. Oktober in Bukarest, Rumänien, erstmals wieder auf der Bühne stehen.