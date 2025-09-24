Bono: 60 Songs, die mein Leben gerettet haben

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Am 10. Mai 2020 wurde Bono 60 Jahre alt. Und feierte dies, indem er 60 separate Fanbriefe an seine musikalischen Helden schrieb, von den Beatles und den Ramones bis hin zu Beyoncé und Billie Eilish. „Dies sind einige der Songs, die mein Leben gerettet haben“, schrieb er. „Die, ohne die ich nicht hätte leben können. Die, die mich von dort hierher gebracht haben, von null auf 60. Durch alle Schwierigkeiten, alle möglichen Ärgernisse, von ernsten bis zu albernen. Und die Freude, vor allem die Freude.“

„Ich wollte den Künstlern und allen, die an ihrer Entstehung mitgewirkt haben, danken“, fuhr er fort. „Sie haben dasselbe für mich getan. Ich schreibe zu jedem Song einen Fanbrief, um meine Faszination zu erklären.“

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund ihrer Einzigartigkeit haben wir die Syntax, Rechtschreibung und Grammatik von Bonos maschinengeschriebenen Briefen beibehalten, anstatt sie an den Stil des ROLLING STONE anzupassen.

1. Luciano Pavarotti, Bono und Zucchero, „Miserere”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liebe Alice,

ich habe dich schon ewig nicht mehr gesehen … wie immer bin ich ein treuer, aber unzuverlässiger Freund.

„Miserere” ist eines meiner Lieblingscrescendos deines Vaters. Wir haben es live in Modena gesungen, aber es ist vor allem als Duett mit einem meiner anderen Lieblingsmenschen bekannt, Zucchero …

Es war Zucchero, der mich gebeten hat, es mit ihm zusammen zu schreiben. Ich kann mich kaum noch daran erinnern, worum es darin ging … außer um Vergebung … und einen Toast auf das Leben.

Mein Vater Bob war Tenor. Er beschrieb mich als „Bariton, der sich für einen Tenor hält!“

Wenn ich das höre, vermisse ich meinen Vater ebenso wie deinen. Er liebte die Oper … er war selbst einer.

Du hast deinem Vater so viel Freude bereitet.

Grazie,

Bono

P.S. Während der Demo-Aufnahmen für deinen Vater entdeckte Zucchero einen unbekannten Tenor, der gerade erst angefangen hatte … sein Name war Andrea Bocelli. Seine Version rührt mich heute aus vielen Gründen zu Tränen.

2. Sex Pistols, „Anarchy in the U.K.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lieber John, Steve, Paul, Sid und Glen,

ich glaube nicht, dass es jemals eine bessere Rock’n’Roll-Band gegeben hat.

Die Produktion all eurer Songs … unvergleichlich.

Dass Chris Thomas wusste, wie man Wut einsetzt und in Schönheit verwandelt … nun, ich glaube, er muss etwas davon gehabt haben … Gutes.

Steve Jones, du bist der maximale Minimalist und wurdest mit deiner puren, viszeralen Rock’n’Roll-Gitarre nie übertroffen.

Dieser Johnny Rotten war schon etwas Besonderes, nicht wahr … Rückblickend warst du teils Richard III., teils Varieté, teils Wahrsager, aber immer ein Wahrheitsverkünder mit einer Stimme wie eine Dudelsackpfeife, die Armeen von Liebhabern und Hatern in die Schlacht marschieren lassen konnte … und das tat es auch. Ich konnte mich nicht entscheiden, auf welcher Seite ich stand, aber dann wurde mir klar, dass alles davon abhing, was man liebte und was man hasste.

„Die erste Zeile „I am an Antichrist“ … das war schwer zu verdauen“

Du hast mit einem spöttischen Grinsen gesungen, das so englisch war, und doch bist du so irisch … wie alle vier Beatles, wie Elvis Costello, wie Morrissey, wie die Gallagher-Brüder, wie Declan McKenna … Die Iren können gut mit englischen Worten und Musik umgehen, und die Engländer können gut mit uns umgehen.

Die erste Zeile „I am an Antichrist“ … das war schwer zu verdauen, aber andererseits hat meine eigene Familie dasselbe über mich gesagt …

Dein Fan,

Bono

3. Kanye West, „Black Skinhead“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lieber Kanye,

Ich war hundert Fuß von deinen Füßen entfernt … Deine Augen waren geschlossen, um dich nicht von den Worten ablenken zu lassen, die du gerade um die Ecke geschrieben hattest, aber hier warst du und hast diesen Song live bei „Saturday Night Live“ vorgestellt … und ich bin im Fernsehstudio, um Zeuge eines Stücks Schwarzer Geschichte zu werden. Es ist der 18. Mai 2013.

Deine „schwarzen Lederjeans auf

Mein mit allen Mitteln

Entschuldigung, ich schreie gerade

Betritt das Königreich”

Es fühlte sich an, als wollte Hip-Hop die schwarze Lederjacke vom Rock ’n’ Roll zurückhaben … und auch die Rock ’n’ Roll-Silhouette. Und da warst du. Dein Kopf wie eine Kugel vor dem gelben Hintergrund des Supermarkts mit einem Schild, auf dem „NOT FOR SALE” stand. Worte schossen aus einem glockartigen Mund, aus den Lippen eines Punk-Othello, mit Hunden wie Wölfen an der Leine … Zähne fletschen, Zungen tropfen, Ku-Klux-Knoten rutschen.

„Ich bin dein Fan, seit du mit uns auf der Vertigo-Tour unterwegs warst“

Ich war kurz davor, musikalisch einen Schlag auf den Kopf zu bekommen, aber ich erinnere mich an den Geruch von Bovver-Boot-Leder, als es tatsächlich auf mich stampfte. Ich erinnerte mich an weiße Skinheads.

Ich erinnerte mich an das Gefühl, 15 zu sein … Ich schaue einen Film Noir, einen Horrorfilm… Ich war in diesem Film… aber in dieser Nacht fand die Prügelstrafe in meinem Kopf statt, nicht auf meinem Kopf, tatsächlich klang es wie nichts, was ich jemals zuvor gehört hatte. Der Soundtrack des Terrors, aber ich hatte keine Angst… Ich war erleichtert, dass jemand furchtlos war.

Ich bin dein Fan, seit du mit uns auf der Vertigo-Tour unterwegs warst, wieder einmal furchtlos …

Bono

4. Billie Eilish, „Everything I Wanted”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Liebe Billie (und Finneas),

Meine Ohren sehnen sich nach solchen leeren Räumen, in denen sie wandern können … um der Dichte digitaler Oberflächen mit zu vielen Informationen zu entfliehen … Ich tauche in deinen Song ein und er ist eine schwarze Schönheit, schmerzlich, unglaublich verletzlich und furchterregend, furchtlos und beunruhigend … aber dich beunruhigt das alles nicht. Du drückst es aus, damit du das quälende Gefühl für dich beanspruchen kannst.

Ich denke an Carole King, ich denke an Roy Orbison.

Aber genau wie bei ihnen gab es das vor dir noch nie.

Dein Fan,

Bono

5. David Bowie, „Life on Mars?”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Lieber Duncan,

Als ich 1973 den Song LIFE ON MARS? deines Vaters im Radio hörte, versteckte ich mich unter meiner Bettdecke in der Cedarwood Road 10 und hörte einen Piratensender namens Radio Caroline. Ich dachte nicht über das Fragezeichen im Titel nach… Ich beschäftigte mich nicht mit der dramatischen Frage „Gibt es Leben auf dem Mars?“… Der Song beantwortete eine viel wichtigere Frage, als ich 13 war … Gibt es intelligentes Leben auf der Erde? Für mich war das ein Beweis.

Danke, dass du deinen Vater mit so vielen Menschen wie mir geteilt hast, die er bis zum Rand erfüllt hat.

Dein Fan,

Bono

Hier geht’s weiter: