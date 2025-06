Bono und Joe Rogan stritten sich während des Besuchs des U2-Sängers im Podcast am Freitag über die humanitären Auswirkungen der Kürzungen von DOGE. Insbesondere über die geplante Streichung von USAID .

Bono: „300.000 könnten sterben durch USAID-Kürzungen

In der Folge konfrontierte Bono Rogan – einen Freund des jetzt scheidenden DOGE-Chefs Elon Musk – mit einer Studie. Die warnt davor, dass weltweit 300.000 Menschen an den Kürzungen bei USAID sterben könnten, die Lebensmittel, sauberes Wasser und medizinische Hilfsgüter in über 120 Länder verteilt.

„Das ist nicht Amerika“

„In Booten und Lagerhäusern verrotten Lebensmittel“, sagte Bono in „The Joe Rogan Experience“. „Es gibt 50.000 Tonnen Lebensmittel. Die Leute, die die Codes kannten – die für die Verteilung dieser Hilfe verantwortlich waren – wurden entlassen. Das ist nicht Amerika, oder?“

„Zerstören. Verwüsten. Es fühlte sich an wie mit Freude , dass diese Lebenserhaltungssysteme aus den Wänden gerissen wurden. Es scheint mir, ich weiß nicht, ob ‚böse‘ ein zu starkes Wort ist. Aber was wir über das pure Böse wissen, ist, dass es sich am Tod, an der Verschwendung von Menschenleben – insbesondere von Kindern – erfreut. Es erfreut sich tatsächlich daran. Und ob es nun Inkompetenz ist oder unbeabsichtigte Folgen. Für die Menschen ist es noch nicht zu spät.“

Rogan: USAID ist eine „Geldwäscheoperation“

Rogan reagierte darauf, indem er die unvollkommene, etwas schlecht geführte USAID mit ihren „Billionen“ Dollar Verlusten als „Geldwäscheoperation“ ohne „Aufsicht und Belege“ bezeichnete. Der Sänger konterte und bekräftigte sowohl die Notwendigkeit der USAID als auch die Rolle und Verantwortung Amerikas bei der Bereitstellung von Hilfe angesichts der isolationistischen Tendenzen der Trump-Regierung.

„Ich möchte die Amerikaner nur an die Größe ihres Landes erinnern. Und ich spreche nicht von der Geografie“, sagte Bono. „Die Größe der Idee ist einfach außergewöhnlich. Es ist eine Idee, die groß genug ist, um die ganze Welt zu umfassen. Und wenn sie zu einer Insel statt zu einem Kontinent wird … wenn sie schrumpft, scheint Amerika aufzuhören, Amerika zu sein.“

Rogan zeigt sich offen für differenzierte Sichtweise

Rogan stimmte teilweise zu. „Wir helfen der Welt, und wenn es darum geht, Brunnen für Menschen im Kongo zu bauen, damit sie frisches Wasser bekommen. Wenn es um Lebensmittel und Medikamente für Orte geht, die keinen Zugang dazu haben, dann hätte das auf keinen Fall gestrichen werden dürfen. Das hätte klar sein müssen, bevor diese radikalen Kürzungen vorgenommen wurden. Es muss einen Weg geben, die Hilfe aufrechtzuerhalten. Und Betrug zu verhindern.“

Der Podcast-Moderator fügte hinzu: „Das Ironische daran ist, dass Elon Musk all diese Dinge vorgeschlagen hat. Und der DOGE-Ausschuss all diese Dinge vorgeschlagen hat. Aber sie haben keine Kürzungen im Haushalt vorgenommen … Sie haben nichts gekürzt.“

Elon Musk reagiert prompt auf Bonos Aussagen

Musk reagierte erwartungsgemäß auf Bonos Behauptungen auf X und schrieb: „Er ist so ein Lügner/Idiot. Es ist niemand gestorben!“ Bono hatte sich auf eine Studie berufen, die davor warnte, dass 300.000 Menschen sterben könnten, wenn die Kürzungen der USAID durchgesetzt werden.