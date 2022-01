Ehemaliges Mitglied von In Extremo stirbt bei Corona-Demo

Foto: Redferns, Peter Pakvis. All rights reserved.

Boris „Yellow“ Pfeiffer ist tot – das Ex-Mitglied der Mittelalter-Band In Extremo ist während einer Corona-Demonstration in Wandlitz plötzlich verstorben.

Wie die „Märkische Oderzeitung“ berichtet, handelt es sich bei der 53-jährigen Person, die am 24. Januar 2022 während eines sogenannten „Spaziergangs“ zusammengebrochen und im Anschluss verstorben ist, um Boris Pfeiffer. Der Musiker hatte sich an jenem Tag einer Gruppe von 200 Menschen in seiner Heimatstadt angeschlossen, um gegen die Corona-Regelungen zu demonstrieren. Dabei habe er versucht, eine Polizeikette zu durchbrechen.

Wie die Polizei berichtet, sei dies ohne Gewalt ihrerseits verhindert worden. Jedoch wurden im Anschluss die Personalien des Musikers aufgenommen. Er und seine Begleitung seien daraufhin zu seinem Auto begleitet worden. Dort sei er kollabiert – die Polizei habe Erste Hilfe geleistet, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort sei er schließlich verstorben. Weshalb Pfeiffer zusammenbrach, ist bislang nicht geklärt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Die Polizei bestätigte diese Informationen via Twitter:

Gewaltanwendung hat laut Polizei nicht stattgefunden – ein Twitter-Video, mit dem unter anderem von der Gruppe „Freies Sachsen“ behauptet wird, dass Beamte dem 53-Jährigen Schaden zugefügt haben könnten, zeige eine Auseinandersetzung in Bernau, nicht in Wandlitz. Die Polizei ermittelt daher auch gegen die Personen, die diese Falschnachricht im Netz verbreitet haben.

Boris Pfeiffer ist tot – das sagen seine früheren Bandkollegen

In einem Facebook-Post bestätigt die Band erste Medienberichte: „Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren. 24 Jahre gemeinsam auf der Bühne waren mehr als nur ein Moment. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie! Wir hoffen, dass es dir gut geht, wo Du jetzt bist!“

Erst im Mai 2021 hatten sich seine Kollegen von In Extremo von Boris Pfeiffer distanziert und seinen Ausstieg aus der Band mitgeteilt. Damals hieß es, dass man sich eine weitere Zusammenarbeit wegen veränderter Lebensumstände, Sichtweisen und Prioritäten nicht mehr vorstellen könne. Der Musiker hinterlässt zwei Kinder.