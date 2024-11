Boy George bereut beleidigenden Kommentar gegenüber Liam Payne

Boy George bedauert einen Kommentar, den er ein paar Wochen vor dem Tod Liam Paynes in Buenos Aires gemacht hatte. Zu einem online veröffentlichten Video des ehemaligen One-Direction-Mitglieds hatte der Culture-Club-Frontmann geschrieben, dass jener „verrückt“ zu sein schien.

Sah Boy George Liam Paynes Schicksal kommen?

In der neuesten Folge des „High Performance Podcast“ am 20. November (der Tag von Paynes Beerdigung) äußerte sich George zu seiner abwertenden Bemerkung. „Im Fall von Liam Payne habe ich ihn ein paar Tage vor dem Ereignis gesehen“, sagte der mit bürgerlichem Namen George O’Dowd heißende Sänger, „ich erinnere mich, dass ich ihn online beobachtete und eine Nachricht unter einen Beitrag setzte, in der stand ‚Er ist verrückt‘, was nicht sehr nett war, aber ich habe es gespürt. Ich hatte das Gefühl, dass er die Kontrolle verloren hatte.“

Die Nachricht vom Tod des 31-Jährigen habe ihn schockiert: „Ich war um fünf Uhr morgens wach und es kam in den amerikanischen Nachrichten, und ich dachte buchstäblich: ‚Was zum Teufel?‘ Ich dachte buchstäblich: ‚Nein, das ist nicht wahr.‘ Ich konnte es nicht fassen.“ Er ergänzte: „Ich sorge mich um seine Familie. Ich habe den Vater gesehen, herzzerreißend.“

Mini-Fehde seit 2013

Boy George lag schon vor mehr als zehn Jahren, bei den BRIT Awards 2013, mit Payne im Clinch. In einem mittlerweile gelöschten X-Post hatte er sich darüber aufgeregt, dass der Popstar angeblich ein Selfie mit seiner Nichte verweigert hätte.

Payne schoss laut „NME“ hart zurück. „Zuerst einmal danke, dass du meinen Namen dreimal falsch geschrieben hast, und mich dann fragst, wo Liam ist … peinlich“, so der Ex-Boygroup-Star. „Dann, als du es endlich richtig erkannt hast, hast du gesagt, du wolltest stattdessen Niall. Wenn du mich um ein Foto gebeten hättest, hätte ich aufgehört, Bruder. Ich habe nur getan, was du gesagt hast, und dir Niall gezeigt, also setz einfach weiter deine seltsamen Hüte auf und amüsiere dich, mein kleiner Georgie Pie … Es ist immer noch nicht cool, du siehst einfach nur komisch aus.“ Was die konkreten Umstände der Situation waren, ist unklar.