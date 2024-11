Liam Payne: One Direction und weitere Stars trauern bei seiner Beerdigung

Liam Payne wurde am 20. November, etwa fünf Wochen nach seinem Tod in Argentinien, beerdigt. Zu den Trauernden zählten unter anderem seine Ex-Bandkollegen von One Direction, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik, sowie weitere prominente Freund:innen.

Freund:innen und Familie erweisen Payne die letzte Ehre

Der Gedenkgottesdienst fand in einer im 12. Jahrhundert erbauten Kirche in Amersham – eine Gemeinde in Buckinghamshire, nicht weit außerhalb von London – statt. Zu Beginn trugen vier Männer den blauen, mit weißen Rosen bestückten Sarg des britischen Sängers in die St Mary’s Church hinein. Dieser war vorher mit einer von Pferden gezogenen Kutsche hergebracht worden. Weitere darauf platzierte Rosen formten die Wörter „Daddy“ und „Son“.

Neben seinen ehemaligen Weggefährten von 1D waren auch X-Factor-Juror Simon Cowell und seine Verlobte Lauren Silverman, Talkshow-Moderator James Corden und Girls-Aloud-Sängerin Cheryl Tweedy (einst Cole) anwesend. Letztere war von 2016 bis 2018 mit Payne zusammen und ist die Mutter seines siebenjährigen Sohnes Bear Grey.

Zu den nächsten Angehörigen gehörten Paynes Eltern Geoff und Karen und seine Freundin zum Zeitpunkt seines Todes, die Influencerin Katie Cassidy. Auch ein paar Fans hatten sich hinter einer Absperrung versammelt und machten Fotos von den Trauergäst:innen.

Harry Styles: „Wir werden ihn schrecklich vermissen“

In einem Instagram-Statement hatte Harry Styles mitgeteilt, dass er wegen Paynes Tod „am Boden zerstört“ sei. „Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen. Und es war mir eine Ehre, an seiner Seite zu sein, während er das tat“, schrieb er, „Liam lebte offen und ehrlich, sein Herz lag ihm auf der Zunge, er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, unterstützend und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den schönsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund.“

Der 31-jährige Payne starb am 16. Oktober in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers. Die Ermittlungen ergaben darauf hin, dass er kurz zuvor „Pink Cocaine“, ein Mischung aus mehreren Drogen, konsumiert hatte. Mitarbeiter aus dem CasaSur Palermo sollen ihm die Substanz gebracht haben.