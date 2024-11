The Pogues gehen erstmals ohne Shane MacGowan auf Tour

Fast ein Jahr nach dem Tod von Shane MacGowan am 30. November 2023 haben The Pogues angekündigt, im kommenden Jahr wieder Konzerte zu geben.

Die Tour steht im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums ihres Albums „Rum Sodomy & the Lash“. Die Pogues-Gründungsmitglieder Spider Stacy, James Fearnley und Jem Finer werden sich dabei von „Special Guests“ begleiten lassen.

In einem Statement, das die Band auf ihrer Website veröffentlicht hat, heißt es zu den Gigs: „Die Welt macht dich fertig? Was hilft, ist 40 Jahre Rum Sodomy & the Lash live mit The Pogues zu feiern!“

Zunächst stehen sechs Terminen im Mai in Großbritannien auf dem Programm, darunter sind Gigs in Birmingham, London und Manchester. Gemeinsam mit Sänger Shane MacGowan war die Band zuletzt im August 2014 gemeinsam aufgetreten.

The Pogues spielen Special Gig in Dublin

Zusätzlich zu den Konzerten im kommenden Jahr werden die Pogues im Dezember in Dublin auftreten, um den Geburtstag ihres 1984 veröffentlichten Debütalbums „Red Roses For Me“ zu zelebrieren. Tom Coll von Fontaines D.C. wird dabei einmalig Schlagzeuger Andrew Ranken ersetzen, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten kann.