Boy George und Culture Club live in Deutschland – in Originalbesetzung!

Deutsche Fans können noch dieses Jahr zum ersten Mal Culture Club in der Originalbesetzung von 1981 sehen! Diese besteht aus Boy George (Gesang), Mikey Craig (Bass), Roy Hay (Gitarre, Keyboards) und Jon Moss (Schlagzeug).

Zwei Auftritte in Deutschland, in Köln (04. Dezember) und Berlin (05. Dezember), stehen auf dem Programm. Natürlich gibt es dann auch die Hits zu hören: „Do You Really Want To Hurt Me?“, „Time (Clock Of The Heart)“, „Church Of The Poison Mind“, „Karma Chameleon“, „It’s A Miracle“, „I’ll Tumble 4 Ya“ und „The War Song“. Zusätzlich spielt die Band auch einige Stücke ihrer neuen LP „Life“, der ersten Studioeinspielung seit 19 Jahren.

„Life“ von Boy George & Culture Club auf Amazon.de kaufen

Eintrittskarten für Boy George and Culture Club gibt es im Vorverkauf zu Preisen von 49 bis 60 Euro (zzgl. Gebühren). Sie sind an den

Vorverkaufsstellen, bei Eventim, MyTicket und bei uns erhältlich.

Boy George und Culture Club live 2018