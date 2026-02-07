Brad Arnold, Leadsänger der Rockgruppe 3 Doors Down und bekannt durch ihren Hit „Kryptonite“, ist im Alter von 47 Jahren gestorben, sieben Monate nachdem er bekannt gegeben hatte, dass er an Krebs im Stadium vier erkrankt war. Die Band gab Arnolds Tod am Samstag in den sozialen Medien bekannt: „Mit seiner geliebten Ehefrau Jennifer und seiner Familie an seiner Seite ist er friedlich eingeschlafen, umgeben von seinen Liebsten, nach seinem mutigen Kampf gegen den Krebs.“

Würdigung durch die Band

„Als Gründungsmitglied, Sänger und ursprünglicher Schlagzeuger von 3 Doors Down hat Brad dabei geholfen, den Mainstream-Rock neu zu definieren, indem er Post-Grunge-Zugänglichkeit mit emotional direktem Songwriting und textlichen Themen verband, die bei ganz normalen Hörern Anklang fanden“, fuhr die Band fort. „Seine Musik hallte weit über die Bühne hinaus und schuf Momente der Verbundenheit, der Freude, des Glaubens und gemeinsamer Erfahrungen, die weit über die Bühnen hinaus weiterleben werden, auf denen er auftrat.“

Mehr zum Thema 3 Doors Down: Brad Arnold hat Krebs im Stadium 4

Im Mai 2025 hatte Arnold bekannt gegeben, dass er an einem klarzelligen Nierenzellkarzinom im Stadium vier leide, einer Form von Nierenkrebs, der bereits in seine Lunge metastasiert war. „Das ist nicht wirklich gut“, sagte Arnold in einer Videobotschaft an seine Fans. „Aber wisst ihr was? Wir dienen einem mächtigen Gott, und er kann alles überwinden. Ich habe also keine Angst. Wirklich, ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Angst davor.“

Glaube, Musik und Abschied von der Bühne

Der Sänger fügte hinzu, dass die Band ihre Sommertournee absagen müsse, und bat die Fans, ihn „bei jeder Gelegenheit im Gebet zu unterstützen“, indem sie den 3 Doors Down-Song „It’s Not My Time“ aus dem Jahr 2008 hörten, der „wirklich mein Song war. Das wird ein Kampf, also brauchen wir unsere Gebetskrieger“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der in Mississippi geborene Arnold gründete 3 Doors Down 1996 zusammen mit seinen Highschool-Freunden, dem Gitarristen Matt Roberts und dem Bassisten Todd Harrell, in ihrer Heimatstadt Escatawpa. Arnold fungierte dabei sowohl als Sänger als auch als Schlagzeuger. Im folgenden Jahr nahm das Trio ihr erstes Demo auf, das einen Song mit dem Titel „Kryptonite“ enthielt, den Arnold eigenen Angaben zufolge noch während seiner Schulzeit geschrieben hatte. Der Song gewann langsam an Popularität bei lokalen Radiosendern im Süden der USA und zog schließlich die Aufmerksamkeit von Plattenfirmen auf sich.

Durchbruch mit „Kryptonite“

„Kryptonite“ wurde schließlich 1999 neu aufgenommen, und die daraus entstandene Single schoss kurz nach ihrer Veröffentlichung im Januar 2000 auf Platz drei der Billboard Hot 100. Der Song erschien zudem auf dem Debütalbum „The Better Life“ und war der Auftakt zu einer Reihe erfolgreicher Singles, geschrieben von Arnold und seinen Bandkollegen, darunter „Loser“, „Duck and Run“ und „Be Like That“. In einer Zeit, in der Napster und MP3s begannen, die Verkaufszahlen zu untergraben, verkaufte sich „The Better Life“ dennoch rund sieben Millionen Mal um die Jahrtausendwende und erreichte Platz sieben der Billboard 200.

Das Nachfolgealbum „Away from the Sun“ aus dem Jahr 2002 zeigte Arnold ausschließlich als Sänger, während Josh Freese als Schlagzeuger für dieses mehrfach mit Platin ausgezeichnete Album verpflichtet wurde. „Away from the Sun“ enthielt Mainstream-Rock-Hits wie „When I’m Gone“, den Titelsong sowie die Powerballade „Here Without You“.

Erfolge, Umbrüche und Kontroversen

3 Doors Down erreichten schließlich mit „Seventeen Days“ aus dem Jahr 2005 erstmals Platz eins der Billboard 200 und wiederholten diesen Erfolg mit „3 Doors Down“ aus dem Jahr 2008. „Time of My Life“ aus dem Jahr 2011 war jedoch das letzte Album der Band mit Arnold an der Seite der Originalmitglieder Roberts und Harrell; Roberts verließ die Band aus gesundheitlichen Gründen, während Harrell 2013 aus der Gruppe entlassen wurde, nachdem der Bassist wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt worden war.

Arnold blieb in den folgenden zehn Jahren die zentrale Figur von 3 Doors Down. Obwohl die Band nur noch ein weiteres Studioalbum veröffentlichte – „Us and the Night“ aus dem Jahr 2016 – blieb 3 Doors Down live aktiv, unter anderem – umstritten – mit einem Auftritt bei einer der Amtseinführungsfeiern von Präsident Donald Trump im Januar 2017.

Ein weiterer Verlust für die Band

Arnold ist das zweite Originalmitglied von 3 Doors Down, das gestorben ist: 2016 kam Roberts, der „Kryptonite“ gemeinsam mit Arnold geschrieben hatte, nach einer Drogenüberdosis ums Leben. Nach Arnolds Tod ist Rhythmusgitarrist Chris Henderson, der 1998 zur Band stieß, das einzige Mitglied von 3 Doors Down, das auf dem Debütalbum vertreten war und noch zur Gruppe gehört.