3 Doors Down: Brad Arnold hat Krebs im Stadium 4

Brad Arnold, Frontmann der Band 3 Doors Down , hat bekannt gegeben, dass bei ihm klarzelliges Nierenzellkarzinom im Stadium IV, eine Form von Nierenkrebs, diagnostiziert wurde.

Brad Arnold von 3 Doors Down teilt Krebsdiagnose via Instagram-Video

Brad Arnold teilte die Nachricht am Mittwoch in einem Instagram-Video mit. „Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag. Ich habe heute leider keine so guten Nachrichten für euch“, begann er. Und erzählte, dass er vor ein paar Wochen krank gewesen sei. Und sich entschlossen habe, sich in einem Krankenhaus untersuchen zu lassen.

Diagnose: Klarzelliges Nierenzellkarzinom Stadium IV mit Metastasen in der Lunge

Er sagte, dass bei ihm ein klarzelliges Nierenzellkarzinom im Stadium IV diagnostiziert worden sei, das bereits in die Lunge gestreut habe.

Brad Arnold zeigt Stärke und Glauben trotz schwerer Diagnose

„Aber wisst ihr was? Wir dienen einem mächtigen Gott. Und er kann alles überwinden. Deshalb habe ich keine Angst“, fuhr er fort. ‚Ich habe wirklich, aufrichtig keine Angst davor“‘ Der Sänger sagte, dass die Band ihre Tournee in diesem Sommer absagen müsse, bevor er die Fans bat, „mich bei jeder Gelegenheit in ihren Gebeten zu unterstützen“ und sie ermutigte, den Song „It’s Not My Time“ von 3 Doors Down aus dem Jahr 2008 anzuhören.

Brad Arnold ruft Fans auf: Hört den Song „It’s Not My Time“

In einer begleitenden Bildunterschrift schrieb er, dass er glaube, dass dieser Song „wirklich mein Song“ sei. Und fügte hinzu: „Das wird ein Kampf, also brauchen wir eure Gebete, Krieger!“

Brad Arnolds Geschichte mit 3 Doors Down: Von „Kryptonite“ bis „Here Without You“