3 Doors Down waren Hitmacher. Doch die Band konnte der Tragödie nicht entkommen

An einem warmen Nachmittag im Mai 2001 betrat der frischgebackene Rockstar Brad Arnold die Bühne des RFK Stadium in Washington, D.C., vor schätzungsweise 60.000 Menschen. In einem eng anliegenden schwarzen Led-Zeppelin-T-Shirt und Jeans griff er zum Mikrofonständer, während seine Bandkollegen von 3 Doors Down in die riffbetonte Single „Duck and Run“ einstiegen, den dritten aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Hit der Post-Grunge-Band im Mainstream-Rock-Radio.

Doch hinter der Bühne nach ihrem Set beim HFStival – bei dem auch aufstrebende Coldplay und Linkin Park sowie eine wiedererstarkte Weezer und andere Hitmacher jener Ära auftraten – feierte die Band nicht mit klischeehafter Rock-&-Roll-Hedonistik, sondern indem sie Zeit mit Familienmitgliedern verbrachte, die über das Memorial-Day-Wochenende aus Escatawpa, Mississippi, angereist waren.

Drei Tage später wurde ihr Debütalbum „The Better Life“ mit Platin ausgezeichnet und war auf dem Weg, sich in den USA sieben Millionen Mal zu verkaufen.

Früher Ruhm und familiäre Bodenständigkeit

Die Nachricht, dass Arnold am 7. Februar nach einem Kampf gegen ein Nierenzellkarzinom gestorben war, neun Monate nach der Diagnose von Krebs im Stadium IV, löste eine Welle der Trauer und Erinnerungen bei Fans und Weggefährten aus, die die Herzlichkeit des Sängers während seiner 25 Jahre im Rampenlicht erlebt hatten.

Country-Star Hardy sang den Refrain von „Here Without You“, das 2003 Platz 5 der Billboard Hot 100 erreichte, als Tribut während seines Auftritts am selben Abend in London, Ontario. Mitglieder von Creed, Seether, Three Days Grace und Shinedown würdigten Arnold in sozialen Medien.

„Er ist einfach einer von denen, die jeder mochte“, sagt Kenny Vest, ein langjähriger Freund und Radioprogrammierer, der 3 Doors Down zu einem Plattenvertrag verhalf, indem er eine frühe Aufnahme von „Kryptonite“ auf WCPR-FM in Biloxi, Mississippi, spielte. „Brad war ein einfacher Junge vom Land mit einem Talent fürs Songschreiben, und ich glaube nicht einmal, dass ihm bewusst war, was er da in den Händen hielt.“

Erfolge und Erschütterungen

Doch während Arnold und die Band 30 Millionen Alben verkauften und damit ihr Vermächtnis als eine der erfolgreichsten Gruppen der Post-Grunge-Ära festigten, sahen sich 3 Doors Down auch gezwungen, eine Reihe von Tragödien zu bewältigen, einige selbst verschuldet.

2013 wurde Bassist und Mitgründer Todd Harrell wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt, nachdem er in einen Unfall nahe Nashville verwickelt war, bei dem ein anderer Autofahrer ums Leben kam; er gab zu, unter Einfluss gestanden zu haben. Harrell verließ die Band im folgenden Jahr und wurde 2015 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. 2018 erhielt er eine weitere zehnjährige Haftstrafe wegen Waffenbesitzes als vorbestrafter Straftäter.

Weitere Verluste

Etwa zur gleichen Zeit, 2016, starb Gitarrist und Mitgründer Matt Roberts, der sich 2012 unter Hinweis auf gesundheitliche Probleme von 3 Doors Down zurückgezogen hatte, an einer versehentlichen Drogenüberdosis vor einem Auftritt in Wisconsin.

Im Mai 2025 gab Arnold dann seine Diagnose von Nierenkrebs im Stadium IV bekannt. „Wir dienen einem mächtigen Gott, und er kann alles überwinden. Also habe ich keine Angst“, schrieb er auf Instagram. Die Botschaft unterstrich den Glauben, der 3 Doors Down in späteren Jahren prägte, besonders nachdem Arnold 2016 nüchtern geworden war.

Glaube, Politik und Polarisierung

Arnold und die eher rechtsgerichteten politischen Ansichten seiner Bandkollegen, geprägt von ihrer Erziehung im ländlichen Mississippi, traten ebenfalls stärker hervor. Zwar waren 3 Doors Down auf der Bühne nicht offen politisch, doch sie waren klar einer konservativen Perspektive zuzuordnen und suchten die Nähe zu Fans bei den Streitkräften und bei NASCAR-Rennen.

Die Band drehte ein Video zum Hit „When I’m Gone“ von 2002 an Bord der USS George Washington und begann im selben Jahr, über die USO für im Ausland stationierte Truppen aufzutreten. Zudem spielten sie 2012 beim Parteitag der Republikaner und sorgten für Schlagzeilen, als sie 2017 bei der ersten Amtseinführung von Donald Trump auftraten, neben Toby Keith und Lee Greenwood. Der Auftritt polarisierte einige Fans.

Arnold betonte, seine Teilnahme sei patriotisch und nicht politisch gewesen. „Mann, es geht um Amerika. Wir sind stolz, hier zu sein“, sagte Arnold gegenüber TMZ vor dem Lincoln Memorial im Vorfeld des Auftritts 2017.

Öffentliche Stellungnahmen und private Haltung

Zur aktuellen Regierung äußerte er sich nicht, doch es war offensichtlich, dass er sich mit der MAGA-Bewegung identifizierte. 2022 veröffentlichte Arnold ein Foto von sich mit einem Sturmgewehr mit einem individuell gestalteten Magazin, das Trumps Gesicht und den Schriftzug „MAGA-zine“ zeigte. „Ist das nicht das Größte überhaupt?!?“, schrieb er.

Zwei Jahre später bekundete er seine Unterstützung für Trump im Vorfeld der Wahl 2024, nachdem auf den damaligen Kandidaten bei einer Kundgebung in Pennsylvania geschossen worden war. „Trump 2024“, schrieb er zu einem inzwischen berühmten Foto, das Trump mit erhobener Faust kurz nach dem Attentatsversuch zeigt.

Diejenigen, die Arnold kannten, betonen, dass er seine politischen Ansichten nicht nutzte, um auszugrenzen, sondern um zu vereinen.

„Ich erinnere mich, wie er einmal sagte, dass jeder das Recht auf einen Standpunkt habe, und er wünschte sich, dass Menschen nicht so kritisiert würden, egal ob links oder rechts“, sagt Vest. „Er sagte einfach, wir sind alle Amerikaner. Er hätte niemals eine Person oder einen Fan nicht gemocht, nur weil sie das Gegenteil von dem glaubte, was er glaubte.“

Nähe zu den Fans

Viele dieser Fans veröffentlichten in den Tagen nach seinem Tod eigene Würdigungen in sozialen Medien. Ein Beitrag zeigt Arnold, noch vor seiner eigenen Diagnose, wie er einen jungen Fan mit Krebs ermutigt. In einem anderen Video singt er „Your Arms Feel Like Home“ vom selbstbetitelten Album „3 Doors Down“ aus dem Jahr 2008 für eine Fanin, deren Krebsdiagnose sie daran hinderte, eines der Konzerte der Band zu besuchen.

An der Golfküste von Mississippi, wo 3 Doors Down Ende der Neunziger eine derart leidenschaftliche Fangemeinde aufbauten, dass die Labelchefs Monte Lipman von Universal und Jason Flom von Lava/Atlantic persönlich anreisten, um sie kennenzulernen, erinnerten sich lokale Szenemitglieder an die Großzügigkeit von Arnold und der Band.

Förderung des Nachwuchses

Als 3 Doors Down den Punkt erreichten, an dem sie Einfluss auf ihre Vorbands hatten, nahmen sie aufstrebende regionale Bands mit auf Tour, darunter 12 Stones aus Louisiana – bekannt durch Sänger Paul McCoys Gastauftritt beim Evanescence-Hit „Bring Me to Life“ – sowie die südmisisippischen Bands Atomship und Fall As Well.

Unter der Förderung und finanziellen Unterstützung von Harrell und Gitarrist Chris Henderson erhielt Fall As Well einen Singlevertrag mit Universal für „Lazy Eye“, das im Rockradio platziert wurde.

„Als wir für sie eröffneten, standen sie immer seitlich an der Bühne und schauten uns zu“, sagt Mikey Boucher, der bei Fall As Well Bass spielte. „Es war nicht dieses typische Rockstar-Gehabe. Es war eher: ‚Kommt, lasst uns abhängen und eine gute Zeit haben – wir können selbst kaum glauben, dass wir hier sind, also kommt mit.‘ Brad war ein bodenständiger Typ.“

„Einige der größten Erinnerungen, Dinge, die normale Menschen nicht erleben – auf Tour gehen, Songs in den Billboard-Charts haben, unterwegs sein und all diese riesigen Shows spielen – er war ein großer Grund dafür, dass das passiert ist“, sagt Jason Robbins, Schlagzeuger von Fall As Well.

Leidenschaft und letzte Gespräche

In einem Interview zum 20. Jubiläum von „The Better Life“ gab Arnold Einblick, warum er andere Bands, Musiker und Fans ermutigte, ihren eigenen Weg mit Nachdruck und „aus den richtigen Gründen“ zu gehen.

„Man hört viele Leute sagen: ‚Ich habe mit dem Gitarrespielen wegen der Mädchen angefangen.‘ Das habe ich nie. Ich habe Schlagzeug gespielt, weil ich mich nicht erinnern kann, jemals nicht auf irgendetwas herumgetrommelt zu haben“, sagte er lachend.

Und fügte hinzu: „Wenn jemand wirklich leidenschaftlich ist, macht euch keine Sorgen, wie viele Menschen es jemals hören. Wenn es euch gefällt und wenn es ein Druckventil in euch ist … es aufzuschreiben oder herauszulassen oder in einem Ton zu singen, dann habt ihr Erfolg…. Wenn es den Leuten gefällt, großartig. Und wenn nicht, hat die richtige Person es noch nicht gehört.“

Bei seinem letzten Gespräch mit Arnold, so Vest, erinnerten sie sich an die frühen Tage der Band. Der christliche Glaube, den Arnold aus seiner Jugend mitnahm, war deutlich präsent, besonders nachdem er seinen Alkoholismus überwunden hatte – was er Gott zuschrieb, mit irdischer Unterstützung durch Country-Music-Hall-of-Famer Charlie Daniels – und er verlieh den schlichten Texten über Selbstzweifel, Sehnsucht und Durchhaltevermögen, die Millionen Fans berührt hatten, eine neue Bedeutung.

Am Ende bewahrte Arnold das staunende Leuchten, das er auf die Bühne gebracht hatte.

„Als ich das letzte Mal wirklich mit ihm gesprochen habe, sprachen wir darüber, dass ‚Here Without You‘ eine Milliarde Aufrufe auf YouTube hat“, sagt Vest. „Er fand das einfach das Coolste überhaupt.“