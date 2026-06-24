The-Killers-Frontmann Brandon Flowers wagt mit neuem Soloalbum den Country-Schwenk

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Als Brandon Flowers in Utah aufwuchs, prägten ihn nicht nur die Rock-&-Roll-Einflüsse, die später die Killers formen sollten. Sein Vater liebte Country-Musik – Johnny Cash, Waylon Jennings. Dieser verwurzelte Americana-Sound hat immer wieder Eingang in die Musik seiner Band gefunden, zuletzt auf dem Album „Pressure Machine“ von 2021 und auf „Sam’s Town“ von 2006. Doch zum alleinigen künstlerischen Mittelpunkt wurde er nie – bis jetzt.

Am 21. August veröffentlicht Flowers sein erstes Soloalbum seit über einem Jahrzehnt: „Thrasher“, aufgenommen im vergangenen Juli in Nashville im RCA Studio A, mit Beiträgen von David Rawlings, Bob-Dylan-Kollaborateur Charlie McCoy und weiteren Musikern. Die erste Single „Plans“ erscheint diesen Freitag, den 26. Juni.

„Ich habe einen Raum aufgeschlossen, der schon immer auf mich gewartet hat: Country-Western-Musik“, sagt Flowers in einem Album-Trailer, der ihn in Western-Kluft durch die Wüste zeigt – jene Landschaft, die so tief im Kosmos der Killers verwurzelt ist. „Sie hat sich mir und den Geschichten, die ich gerade zu erzählen habe, mit einer unbeschwerten Begeisterung angeboten.“

Kindheitserinnerungen als Stoff

Auf „Thrasher“ knüpft Flowers an die Geschichten und Menschen seiner frühen Jahre an – indem er die Klänge aufgreift, die ihn damals antrieben: Erzählungen über seine Familie, seine Jugendfreunde, die Triumphe und Tragödien des amerikanischen Vorstadtlebens. Produziert wurde das Album von Shawn Everett und Jonathan Rado; es soll den Killers-Katalog ergänzen, nicht davon wegführen.

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„Das hier ist keine Flucht aus dem Rock & Roll“, sagt Flowers. „Ich will meine alten Songs nicht ersetzen. Ich habe einfach Platz für mehr gefunden.“

„Thrasher“-Tracklist:

Die Tracklist