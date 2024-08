The Killers spielen in Las Vegas alle Songs von „Hot Fuss“

Am Mittwoch (14. August) spielten The Killers ihr erstes Konzert ihrer insgesamt zehn Auftritte umfassenden Reihe im Colosseum beim Caesars Palace in Las Vegas. Dabei zelebrierte die Band auch das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums „Hot Fuss“, in dem sie den Klassiker erstmals in voller Läge und der LP-Reihenfolge live spielten.

Doch damit nicht genug: Die anwesenden Fans durften sich auch über gleich mehrere Live-Debüts freuen.

Brandon Flowers: „Manche Leute kommen nach Vegas und verlieren alles“

Nach „Jenny Was a Friend of Mine“ spielten Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. und Mark Stoermer ganz LP-logisch ihren Hit „Mr. Brightside“. Dazu schwelgte der Killers-Frontmann kurz zuvor in Erinnerungen und erklärte, wie er als Jugendlicher seine Hoffnung in Las Vegas setzte: „Wie ihr wisst, kommen viele Leute nach Vegas, um zu spielen. Und ich bin da keine Ausnahme. Ich kam aus einer ruhigen Stadt in Utah hierher, als ich gerade 16 Jahre alt war. Ich hatte große Träume und arbeitete als Hilfskellner hier im Caesars Palace. Und ich habe mein Leben auf drei Männer gesetzt, die ich kaum kannte. Manche Leute kommen nach Vegas und verlieren alles – so ist das nun mal. Aber der heutige Abend soll uns daran erinnern, dass es manchmal auch andersherum ist.“

So spielten The Killers nicht nur ihr komplettes Debütalbum „Hot Fuss“ aus dem Jahr 2004, sondern führten auch zum ersten Mal ihre neue Single „Bright Lights“ auf. Auch „Everything Will Be Alright“ fand nach 19 Jahren seinen Weg zurück in die Setlist. Zuvor überraschten sie allerdings noch mit „Believe Me Natalie“, das sie zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder auf die Bühne brachten.

„Change Your Mind“, das auf der US-Version von „Hot Fuss“ den Titel „Glamorous Indie Rock & Roll“ ersetzt, kehrte nach fünf Jahren Pause ebenfalls zurück. Flowers nutzte letzteren Moment, um über den Songtext nachzudenken, den er als „junger Mann“ verfasste: „In den frühen Tagen in Vegas waren wir Außenseiter. Irgendwo in dieser Wüste zwischen unserer Sehnsucht, akzeptiert zu werden, und dem musikalischen Snobismus, den wir erlebten, griff ich nach unten und schrieb einen spöttischen, satirischen Song. Aber nicht jeder hat es verstanden. Einige Leute hörten einen fröhlichen Song, der den Geist des Indie-Rock’n’Roll feiert. Und ich habe 20 Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass sie recht hatten. Also lasst uns nicht über Semantik streiten – lasst uns feiern!“

Seht hier Live-Mitschnitte des The-Killers-Gigs:

Den Abend beendeten The Killers mit einer Zugabe, die aus acht Songs bestand: The Man“, „Human“, „This Is Your Life“, „Caution“, „Runaways“, „Read My Mind“, „Bright Lights“ und „When You Were Young“.