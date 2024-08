The Killers überraschen mit Las-Vegas-Single „Bright Lights“

The Killers haben am Freitag (09. August) ihren neuen Song „Bright Lights“ veröffentlicht. Das Stück ist das erste musikalische Lebenszeichen der Band aus Las Vegas im Jahr 2024 und bereitet auf ihre bevorstehende Residency in ihrer Heimatstadt vor.

Alle vier Originalmitglieder von The Killers sind zurück

Der neue Song bringt alle vier Originalmitglieder – Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. und Mark Stoermer – wieder zusammen. Die Band begann Anfang dieser Woche (5. August 2024), „Bright Lights“ durch eine Reihe von Teasern auf Social Media anzukündigen.

In den Clips gab es auch einen ersten Eindruck von einer neuen Bühnenausstattung der kommenden Las-Vegas-Konzerte. Besonders auffällig war ein Post, der einen mitreißenden Gitarrenpart und den Echo-Gesang von Flowers zeigte, untermalt von Klavierklängen und gospelartigen Background-Vocals.

Bereits am 1. August veröffentlichte die Band ein Video, das die vier Mitglieder an einem Roulettetisch in einem Casino zeigt – ein Hinweis auf die Las Vegas-Atmosphäre des kommenden Musikvideos. Daraufhin wurde ein weiterer Clip veröffentlicht, der die Bühne der Residency zeigt, die dem ikonischen „Welcome to Fabulous Las Vegas“-Schild nachempfunden ist.

„Bright Lights“ ist eine Feier von Las Vegas und spiegelt Flowers’ Sehnsucht nach der Stadt wider. In dem Song singt er: „You know I think it’s gonna be alright / You know I think it’s gonna be alright / Just take me back and let me sing my song / Turn the bright lights on“. Die Single erscheint fast ein Jahr nach der letzten Veröffentlichung von The Killers, „Your Side Of Town“.

Das verworfene Album und die Bedeutung von „Bright Lights“

Im Vorfeld der Veröffentlichung von „Bright Lights“ hatte der Sänger der Band in einem Interview erklärt, dass er ein neues Album von The Killers verworfen hatte, da es nicht seiner Vision entsprochen habe. Er sagte: „Auf halber Strecke der Aufnahmen wurde mir klar: ‚Ich kann das nicht machen‘.“ Flowers’ Enttäuschung über das Projekt führte dazu, dass die Gruppe ihre Richtung änderte.

Das letzte Album der Band, „Pressure Machine“ von 2021, war das erste, bei dem Stoermer aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mitwirkte. Die LP davor, „Implodier The Mirage“ von 2020, wurde ohne Keuning produziert, da der sich eine Auszeit genommen hatte. The Killers hatten angekündigt, dass sie sich für ihr nächstes Album wieder vereinen würden, was sie nun mit „Bright Lights“ und der anstehenden Auftrittsreihe in Las Vegas unter Beweis stellen.

Ab dem 14. August werden The Killers ihr Debütalbum „Hott Fuss“ im The Colosseum des Caesars Palace in Las Vegas in voller Länge spielen, um dessen 20-jähriges Jubiläum zu feiern. Die Konzert-Serie in Las Vegas wird bis zum 1. September andauern und verspricht, sowohl alte Klassiker als auch den neuen Song „Bright Lights“ zu präsentieren.