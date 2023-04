Brian Johnson: Statue des AC/DC-Sängers in Belgien enthüllt

Im belgischen Namur wurde am Sonntag (16. April) die „Statue de Brian Johnson“ enthüllt. Dort gab der Sänger 1980 sein Live-Debüt mit AC/DC. Die Statue zeigt Frontmann der australischen Band mit zur Faust geballter Hand und ins Mikrofon singend. Sein Oberkörper ist abgeschnitten und steht auf einem Sockel.

Der 75-Jährige war nicht vor Ort, richtete sich aber auf Social Media an die Stadt und bedankte sich: „Es war der erste Abend, an dem ich mit AC/DC sang, und ich war sehr nervös. Diese Erinnerung wird mir also für immer im Gedächtnis bleiben. Und jetzt, wo ihr diese Statue errichtet habt – ehrlich gesagt, bin ich dessen nicht würdig. Ich danke euch und werde es mit Würde hinnehmen“. Namur sei „ein ganz besonderer Ort“ für den Briten. Er versprach, sich die Skulptur persönlich anzuschauen und nach Belgien zu reisen.

Brian Johnson, vocalista do AC/DC, tem estátua inaugurada na cidade de Namur na Bélgica, cidade onde ele deu seu 1º show com o AC/DC em 29 de junho de 1980. Show! É #Rock🤘 Veja o vídeo! https://t.co/CVoPD35V9K Leia mais no site da Revista Classic Rock! https://t.co/V9o5JS5lW1 pic.twitter.com/SRDG6wrUT5 — Canal do Rock🤘 (@CanaldoRock) April 17, 2023

„Brian Johnson, Leadsänger von AC/DC, bekommt eine Statue in Namur, Belgien, der Stadt, in der er am 29. Juni 1980 sein erstes Konzert mit AC/DC gab“, steht zu dem Bild beim Nachrichtendienst Twitter. An der Zeremonie nahmen auch Fans teil und ließen sich mit der neuen Büste ablichten.

Bei der Hard-Rock-Band ersetzte er Bon Scott nach dessen Tod 1980. Kurz danach erschien mit „Back in Black“, auf dem Johnson erstmals zu hören ist, eines der erfolgreichsten – und wohl DAS erfolgreichste Hard-Rock-Album aller Zeiten.