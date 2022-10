Brian Johnson: Nein, Bon Scott hat keine Songtexte für „Back In Black“ geschrieben

Foto: WireImage, Jason Squires. All rights reserved.

AC/DC-Sänger Brian Johnson besteht darauf, dass die Songtexte auf „Back In Black“ (1980) von ihm stammen, und nicht von seinem Vorgänger Bon Scott. Das schreibt Johnson in seinen Memoiren, die gerade unter dem Titel „The Lives of Brian“ erschienen sind. „Das ist die Wahrheit und ich hoffe wirklich, dass die Sache damit erledigt ist“, schreibt der Sänger.

„Ich war es am Ende des Stifts, ich schrieb jede Nacht und jeden Morgen, nur mit dem Titel als Arbeitsgrundlage“, führt Johnson im Kapitel 22 des Buches mit dem Titel „Rolling Thunder“ aus. Bon Scott war während der Vorproduktion zum Album im Alter von 33 Jahren gestorben. Die Aufnahmen begannen erst nach seinem Tod, mit Brian Johnson als neuem Sänger. Trotzdem gibt es schon seit Erscheinen des Albums Gerüchte, dass zumindest ein Teil der Texte von Scott stammt.

In einem Interview mit dem US-ROLLING-STONE erklärt Johnson, wie das Gerücht aufkam. „Es gab einen gewissen Journalisten – einen Autor in Australien – der diese Sache einfach nicht loslassen wollte“, sagt Johnson. Seine Bandkollegen Malcolm und Angus Young hätten ihm geraten, sich nicht darum zu kümmern. „Und natürlich wurde es mit jedem Tag offensichtlicher, dass Bon es nicht getan hatte, weil die Riffs damals nicht geschrieben worden waren. Die Jungs waren immer noch dabei. Also sagten wir nichts“.

Trotzdem war es ihm ein Bedürfnis, die Sache nach über 40 Jahren klarzustellen. „Es war nichts, das mir schwer im Magen lag, aber immer mal wieder würde ein Fan zu mir kommen und sagen, ‚Dieser Typ sagt das.‘ Und es war rein faktisch nicht wahr“, sagt Johnson. „Ich fand es furchtbar, mich erklären zu müssen und deshalb ist es im Buch, ich dachte, ich will ein für alle Mal diese Kuh vom Eis holen.“

Im Interview erklärt Johnson auch, warum er in den Achtzigern aufhörte, die Songtexte zu schreiben: „Ich glaube, das war eine Management-Entscheidung. Es hatte nichts mit mir zu tun. ‚Hör zu, Brian, ich glaube, die Jungs werden jetzt alle Texte schreiben.‘“ Für den Sänger war es anscheinend keine große Sache: „Ich habe nie so viel darüber nachgedacht. Ich hab nur gesagt, ‚Ok, sollen die Jungs losgehen und es machen.‘“