Madonna über den Krankenhausaufenthalt: Ihr Überleben sei „ein Wunder“ gewesen

Foto: WireImage for Live Nation, Kevin Mazur. All rights reserved.

Madonna performs during opening night of The Celebration Tour at The O2 Arena on October 14, 2023 in London

Madonna trat am Sonntagabend (21. Oktober) im Rahmen ihrer laufenden „The Celebration“- Tour in Belgien auf, die Anfang des Jahres wegen ihrer schweren bakteriellen Infektion verschoben werden musste. Während der Show sprach Madonna sichtlich angefasst über ihren Krankenhausaufenthalt. An ihr damaliges Überleben hätten die Leute gezweifelt.

Vor vier Monaten wurde Madonna ins Krankenhaus eingeliefert. Lange war unklar, wie es gesundheitlich um die 65-Jährige steht. So schien es nicht nur der Öffentlichkeit zu gehen, denn die Madonna erklärte während des Auftritts, dass ihr Überleben nicht nur „ein verdammtes Wunder“ gewesen wäre, sondern auch, dass viele Menschen daran nicht mehr geglaubt hätten.

„[…] ich lag im Krankenhaus und war bewusstlos und die Leute dachten, dass ich es vielleicht nicht schaffen würde. Es ist ein verdammtes Wunder, dass ich jetzt hier bin. Meine Mutter, Gott segne sie, sie muss über mich wachen, sie sagte: ‚Mädchen, es ist noch nicht an der Zeit zu gehen‘.“

Madonnas Mutter starb an Brustkrebs, als die Sängerin fünf Jahre alt war. Die Zeit im Krankenhaus führte dazu, dass die „Queen of Pop“ über ihre Mutter und dessen letzte Momente nachdenken musste: „Ich hatte diesen seltsamen Gedanken. Ich hatte plötzlich Mitleid mit meiner Mutter, nicht wegen des Sterbens, sondern wie einsam sie sich im Krankenhaus gefühlt haben muss, weil sie wusste, dass sie nicht mehr leben würde.“ Zwar erklärte Madonna dass es ihr derzeit noch nicht sehr gut gehen würde, sie aber dankbar für die weitere Chance sei, die sie erhalten habe: „Ich danke Gott für meine Kinder und all Ihre Liebe und Unterstützung.“

Empfehlung der Redaktion Adele wäre gerne beim Madonna-Konzert gewesen

Mitte Oktober startete Madonna ihre „The Celebration“-Tour in London. Insgesamt 78 Shows sind für die kommenden Monate geplant und darunter auch vier Konzerte in Deutschland. Am 15. und 16. November macht sie ihren ersten Halt hierzulande in Köln und kehrt am 28. und 29. November für zwei weitere Gigs in Berlin zurück.