Brian May + Friends: Erweiterung zu „Star Fleet Project“ angekündigt

Foto: Getty Images, BSR Agency. All rights reserved.

Brian May, Amsterdam, 01. Juli 2022

Brian May hat eine erweiterte Version seines Werks „Star Fleet Project“ für nächstes Jahr angekündigt. Für das Kurz-Projekt hatte der Queen-Gitarrist 1983 mit Eddie Van Halen, Alan Gratzer (Schlagzeuger von REO Speedwagon), Phil Chen (unter anderem Bassist für Rod Stewart) und Fred Mandel (unter anderem Keyboarder für Pink Floyd) kooperiert.

Nummer drei aus der „Brian May Gold Series“

In einem Interview mit „Variety“ erklärte der Musiker, dass das Set die „Nr. 3 in der ‚Brian May Gold Series‘“, der Überarbeitung seiner Studio-Werke, werden würde. Dazu sagte er: „Ich bin sehr aufgeregt darüber, nun, da ich diese Aufnahmen hervorgeholt habe, auf denen ich mit Eddie Van Halen und Phil Chen jamme. Es ist sehr emotional, denn Ed lebt nicht mehr. Und Phil auch nicht mehr.“

Weiter gab May zu, dass er den Mix der „Star Fleet“-Single nie mochte und deshalb die Gelegenheit nutze, diesen zu verbessern. „Jetzt ist EVHs [Eddie Van Halens] Sound überlebensgroß“, schwärmte er. „Ihr werdet die Weiterentwicklung von Eddies Solo hören, das ich immer für eines der besten Dinge hielt, die er gemacht hat – ein echter unsterblicher Klassiker unter seinen Stücken. Und wir werden euch alles geben, jeden Take jedes Songs. Die Dinge, die schief gelaufen sind, das Lachen, das Finden neuer Dinge, die man tun kann.“

Die Rolle von Eddie van Halen

Dann schwelgte der Künstler in Erinnerungen und erzählte, dass er Van Halens Kunst immer bewundert habe, als er die alten Sessions Revue passieren ließ. Im gleichen Zug bekennt May, dass er es bedauert, dass die Beiden nicht mehr zusammen gearbeitet haben: „Ich habe mit Alex [Van Halen] gesprochen und darüber nachgedacht, wie gerne ich näher bei Ed geblieben wäre“, sagte der Musiker. „Ich bedaure das sehr. Er war eine wunderbare Seele – ein Peter Pan, der nie erwachsen wurde, nie erwachsen werden wollte und nie hätte erwachsen werden sollen. Er sollte immer noch unter uns sein.“

Hier gibt es das „Project“ zum Anhören: